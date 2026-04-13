Jeg troede, jeg skulle se en serie om velhavende kvinder i en smuk by. Og det er den jo også. Men der er så meget mere under overfladen i Big Little Lies – noget der stikker dybere, noget der bliver siddende i kroppen længe efter, at rulleteksterne er færdige. Jeg var ikke forberedt på, hvor meget den ville ramme mig.

Hvis du nogensinde har spurgt dig selv, om en serie kan føles som en lang, indholdsrig samtale med en gammel veninde – en samtale om alt det, vi ikke rigtig siger højt – så er svaret her.

Hvordan føltes Big Little Lies?

Der er serier, man ser. Og så er der serier, man mærker. Big Little Lies er den slags serie.

Allerede fra første episode sad jeg med en underlig uro i maven. Ikke ubehagelig – men insisterende. Som en fornemmelse af, at noget var galt, selvom ingen sagde det direkte. Den fornemmelse forsvandt aldrig. Den voksede sig bare stærkere og stærkere, episode for episode.

Det er en miniserie fra HBO i sæson 1, baseret på Liane Moriartys roman af samme navn, med David E. Kelley som manuskriptforfatter og Jean-Marc Vallée som instruktør. Men det tekniske interesserer mig egentlig ikke så meget. Det, der interesserer mig, er det, der foregår bag øjnene på disse kvinder. Og det er præcis det, serien giver mig adgang til.

Historien udspiller sig i den smukt fotograferede kystby Monterey i Californien – et sted, der ser ud, som om livet bare er perfekt der. Og det er netop pointen. For bag de hvide huse og dyre kjoler gemmer sig smerte, hemmeligheder og overlevelse.

Jeg mærkede den. Allerede fra første scene.

Relationer og kemi – føles det ægte?

Det gør det. Og det er sjældent.

De medvirkende i Big Little Lies udgør et af de mest overbevisende kvindelige ensembles, jeg har set i lang tid. Reese Witherspoon spiller Madeline Martha Mackenzie – livlig, kontrollerende, hjertelig og sårbar på samme tid. Nicole Kidman spiller Celeste Wright, en kvinde hvis liv udadtil ser magtfuldt ud, men indadtil er fyldt med noget, man ikke helt kan sætte ord på med det samme. Shailene Woodley er Jane Chapman, den nye i byen – den yngste, den mest gennemskuelige, og alligevel den, der bærer på noget tungt.

Kemien mellem disse tre kvinder er det, der holder serien oppe. De tre skuespillere i Big Little Lies formår at bygge et venskab, der føles organisk – med alle de uudtalte ting, som rigtige venskaber også rummer. De driller, de støtter, de misforstår hinanden. Det er ikke altid smukt. Men det er ægte.

Laura Dern spiller Renata Klein med en energi, der er så stor og så præcis, at man næsten ikke kan se bort fra hende i et rum. Og Zoë Kravitz som Bonnie Carlson er den ro, der kontrasterer alt det andet – og som gemmer på mere, end man aner.

I sæson 2 træder Meryl Streep ind som Mary Louise Wright, og hun gør det med en stille, kold præcision, der giver mig gåsehud. Hendes forhold til Nicole Kidmans Celeste er en af de mest vedholdende dynamikker, jeg har oplevet i lang tid. Det er som at se to orkaner mødes på et stille hav.

De er alle medvirkende i Big Little Lies – og de løfter hinanden.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et øjeblik – jeg vil ikke spoile det, men du kender det nok, hvis du har set den – hvor Celeste gør noget, man ikke forventer. Et lille øjeblik. Et valg. Og jeg sad og holdt vejret.

Det er i de små ting, at Big Little Lies er allerstærkest. Et blik. En tavshed. En sætning, der siger det modsatte af, hvad karakteren mener. Stemningen i Monterey, den bølgende kyst, den evigt tilstedeværende musik – det hele skaber en atmosfære, der er både drømmende og lidt kvælende. Som noget, der er smukt, men som man ved ikke holder.

Reese Witherspoon har aldrig føltes mere menneskelig end her. Og Nicole Kidman – hun leverer noget, der er svært at beskrive med ord. Det er ikke skuespil i traditionel forstand. Det er bare noget. Ægte. Råt.

Jeg sad stille lidt for længe bagefter.

Det der ikke helt ramte

Hvis jeg skal være ærlig – og det skal jeg jo – så er der øjeblikke i sæson 2, hvor jeg mistede rytmen en smule. Ikke fordi det var dårligt, men fordi det første sæson var så stramt og så fokuseret, at en opfølgning altid vil kæmpe lidt.

Og der er karakterer, som jeg gerne ville have haft mere tid med. Zoë Kravitz’ Bonnie Carlson fortjener mere plads end hun får, synes jeg. Hendes historie er vigtig og interessant – men den konkurrerer med for mange andre.

Men det er småting. Og det er netop det, der er tegnet på en god serie: at man vil have mere, ikke mindre.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Jeg sad stille lidt for længe bagefter. Ikke fordi alt var perfekt – sæson 2 snubler lidt – men fordi Celeste, Madeline og Jane føltes som rigtige mennesker. Kvinder jeg kendte. Kvinder jeg er, i forskellige øjeblikke. Det er sjældent, en serie gør det. Big Little Lies gør det.

Medvirkende i Big Little Lies Her er et overblik over de vigtigste skuespillere i Big Little Lies og deres roller: Skuespiller Rolle Note Nicole Kidman Celeste Wright Føltes ægte på en måde, der slog vejret fra mig Reese Witherspoon Madeline Martha Mackenzie Varm, menneskelig og overraskende kompleks Shailene Woodley Jane Chapman Stille og bærende – man mærker hendes tyngde Laura Dern Renata Klein Så præcis og så stor – man kan ikke se bort Zoë Kravitz Bonnie Carlson Rolig på overfladen, storm indenfor Meryl Streep Mary Louise Wright (sæson 2) Kold som marmor – og dobbelt så fascinerende Alexander Skarsgård Perry Wright Ubehagelig på den rigtige måde Adam Scott Ed Mackenzie Varm og trofast – savner lidt dybde James Tupper Nathan Carlson Mangler lidt nuance, men fylder sin plads Jeffrey Nordling Gordon Klein Troværdig i sin begrænsede tid Disse medvirkende i Big Little Lies er alle bekræftede via IMDB, Wikipedia og andre officielle kilder.

Hvorfor Big Little Lies stadig føles relevant i dag

Det er ikke svært at forstå, hvorfor Big Little Lies stadig tales om. Serien handler ikke bare om et mord eller en hemmelighed – den handler om, hvad vi gemmer. For verden. For vores venner. For os selv.

Den handler om vold i relationer – og om, hvordan det kan se ud på utallige måder, man ikke altid genkender med det samme. Den handler om moderrollen, om venskab mellem kvinder, om det pres vi lægger på hinanden og på os selv for at se ud som om alt er godt.

I en tid, hvor vi taler mere og mere om kvinders oplevelser, om magt og afmagt, om det, der foregår bag lukkede døre – der rammer Big Little Lies noget centralt. Noget, der ikke er gået væk.

Karaktererne i Big Little Lies – Celeste, Madeline, Jane, Renata, Bonnie – er ikke helte. De er bare mennesker. Og det er netop det, der gør dem umulige at glemme.

Det føltes ægte. Og det gør stadig.

Afslutning

Jeg tænker stadig på Celeste. Jeg tænker på det øjeblik, hvor hun ser på sig selv i spejlet. Jeg tænker på Jane, der løber langs stranden i de tidlige morgentimer. Og jeg tænker på de fem kvinder, der til sidst står ved havet – og hvad det koster at beskytte hinanden.

Big Little Lies er ikke en nem serie. Men det er en vigtig en. Og den er smuk. Smuk på en måde, der gør lidt ondt.

Hvis du er klar til at mærke noget – så se den.