Mænd kan også sagtens gå med smykker

I disse moderne tider er der efterhånden en del flere muligheder for alle, end der var for bare 50 år siden. Det viser sig blandt andet i opfattelsen af køn, hvor der er mere flydende grænser for det maskuline og feminine, hvilket blandt andet afspejler sig i, hvordan folk klæder sig, og hvilke smykker man eksempelvis vælger at gå med.

Så smykker til mænd er altså mindst lige så normalt som smykker til kvinder, og derfor skal man heller ikke holde sig tilbage, hvis man er en mand, som gerne vil begynde at gå med flere smykker – også den slags smykker, som måske traditionelt set forbindes mere med kvinde. Bare kast dig ud i det!

I disse tider er der flere muligheder

Der var måske engang, hvor man vil blive kigget lidt skævt til på gaden, hvis man som mand gik i en masse feminine smykker, men det er heldigvis en ret anderledes tid, vi nu befinder os i, da smykker til mænd er blevet mere normaliseret. Der er en form for opgør med ting, som typisk drengeagtige og typisk pigeagtige, og der er altså lidt mere flydende grænser for, hvordan man eksempelvis kan tillade sig at gå i af tøj, smykker og den slags.

Derfor er det også blevet mere udbredt og normalt, at mænd begynder at gå med nogle af de ting, som historisk og traditionelt set måske er mere feminine end de er maskuline. Det kunne eksempelvis være øreringe eller ringe. Der er altså mulighed for at gå i det, som man har lyst til, så længe man har mod på det og ikke er bange for at skille sig ud blandt mængden.

Herresmykker behøver ikke at blive fundet i herreafdelingen

Der er selvfølgelig nogle smykker til mænd, som er mere maskuline, og som derfor heller ikke vil møde den samme modstand, som hvis man mand eksempelvis vælger at bære et meget feminint smykke.

Uret er eksempelvis en form for smykke, som man ikke tænker så meget over, fordi der netop er rigtig mange mænd, der går med ure. Så er det lidt anderledes, hvis en man eksempelvis vælger at iklæde sig noget store øreringe med diamanter i.

Men det, der skal nævnes, er, at herresmykker ikke behøver at være maskuline eller være fundet i mandeafdelingen, at man kan gå med dem som mand. Det handler i bund og grund om at finde noget, som man godt kan lide, og så kan det være fuldstændig ligegyldigt, om man har fundet det i herreafdelingen, eller om man har fundet det i dameafdelingen. Så længe man kan lide det!

Giv et herresmykke i gave

Herresmykker i alle former og afskygninger er altså ved at være mere og mere udbredt, og derfor kan du jo også overveje, om det skulle være den næste gave til en mand, du kender. Her er det måske en god ide, at det er en mand, som du ved kan lide at gå med smykker, men ellers så skader det hele aldrig at udfordre ham med et lille armbånd eller en smart ring. Smykker til mænd er i hvert fald kommet for at blive.