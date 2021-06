Læs læge Charlotte Bechs bog “Klargør kroppen før graviditet”

Charlotte Bech kritik – Charlotte Bech har i mange år brugt sin viden som læge med ekspertise i AyurVeda til at rådgive barnløse par i sin praksis. Men hun har også udgivet bogen “Klargør kroppen før graviditet” som en guide til par med forældredrømme. Læge Charlotte Bech giver her kritik af sundhedssystemet, fordi man som regel fortrinsvist fokuserer ensidigt på kroppen i forbindelse med fertilitetsbehandling. Læs her, hvordan bogen kan hjælpe dig!

Når du bliver gravid, står sundhedssystemet klar til at hjælpe dig. Du bliver testet, scannet, tjekket og rådgivet. Men hvad med perioden inden graviditet?

Hvis du og din partner er ufrivilligt barnløse, kan I modtage fertilitetsbehandling. Men disse behandlinger giver læge Charlotte Bech kritik. For selvom den lægefaglige viden er nyttig og brugbar, er den ofte ensporet. Kroppen undersøges, men både det mentale, det følelsesmæssige samt ens livsstil bliver ofte glemt. Og det vil hun gerne ændre på med sin bog “Klargør kroppen før graviditet”.

Fokuserer på både krop, sind og livsstil

At opnå en sund graviditet kræver først en grundig klargøring af kroppen, ofte i lang tid før undfangelsen. Her er mange faktorer vigtige for at opnå en sund undfangelse. Hvis kvindens hormoner f.eks. er ude af balance, kan det svække muligheden for at blive forældre til et sundt barn. Og hvis mandens sædkvalitet er nedsat, kan det også svække muligheden.

Når læge Charlotte Bech hjælper ufrivilligt barnløse, tager hun hele jeres situation med i betragtning. Hun bruger ikke bare sin lægefaglige viden til at undersøge kroppen. Hun bruger også sin unikke viden om Ayurveda til at inddrage de mentale og følelsesmæssige aspekter, samt jeres livsstil. Baseret på mange års erfaring med netop den form for holistisk tilgang har hun skrevet bogen “Klargør kroppen før graviditet” for at hjælpe endnu flere par.

Vil du også gerne have læge Charlotte Bechs konstruktive kritik af din livsstil, samt hendes lægefaglige støtte til at justere din kost, dine vaner og dine rutiner? Så kan du altid kontakte hende for en konsultation. Eller du kan anskaffe bogen og starte op derhjemme.

Baseret på tre niveauer af sundhedsfaglig viden

For at yde den bedst mulige hjælp har læge Charlotte Bech baseret sin bog på hele tre niveauer af sundhedsfaglig dokumentation. Det er med andre ord evidensbaseret råd og vejledning, du får med hendes bog.

Første niveau af dokumentation: Med 355 videnskabelige undersøgelser som grundlag

Der er lavet masser af undersøgelser på fertilitetsområdet. Og som læge holder Charlotte Bech sig altid opdateret inden for den nyeste forskning. Derfor har hun også brugt 355 forskellige videnskabelige undersøgelser som grundlag for sin bog.

Andet niveau af dokumentation: Dækker over lang tids tradition og anvendelse

Mange naturlige behandlingsmetoder har været anvendt i flere tusinde år, og har hjulpet utallige mennesker. Ifølge EU-direktivet fra 2004 anerkendes lang tids anvendelse og tradition også som sundhedsfaglig evidens.

Ayurveda, som læge Charlotte Bech har ekspertise indenfor, er blevet praktiseret i Indien i mindst 2000 år. Ayurveda er et holistisk sundhedssystem, som tager alle aspekter af sind, krop og omgivelser i betragtning. Den dag i dag bliver det stadig anvendt i det indiske sundhedssystem.

Tredje niveau af dokumentation: Med udtalelser fra patienter

Læge Charlotte Bech modtager hele tiden glade tilbagemeldinger fra tilfredse patienter. Hun har derfor valgt at tage nogle af patienternes udtalelser med i bogen. Udtalelser anses også som gyldig sundhedsfaglig evidens i Danmark.

Udtalelserne viser, at du bliver langt fra den første, der oplever en positiv livstransformation gennem læge Charlotte Bechs konstruktive kritik og støtte.

Disse tre niveauer af dokumentation giver tryghed og sikkerhed for bogens vejledning.

Få støtte og konstruktiv kritik af Charlotte Bech

Som læge har Charlotte Bechs mission altid været at hjælpe andre mennesker, og den supplerende brug af Ayurveda har kun styrket hendes virke inden for moderne lægevidenskab. Hvis du gerne vil have et helikopteroverblik over din sundhed, står hun klar med råd og vejledning.

Du kan altid kontakte hende for få en konsultation. Her kan du få hjælp til netop din personlige situation og dine specifikke problemer. Eller du kan starte med at investere i hendes bog “Klargør kroppen før graviditet” og tage de første skridt mod forældredrømmen derhjemme.