Kvinders største turn-offs ved mænd

At tænde en kvinde er ikke nødvendigvis nogen nem opgave, men det modsatte er til gengæld ganske let. I denne artikel får du vores bud på de største turn-offs, som kvinder oplever hos mænd.

Der kunne skrives doktorafhandlinger om, hvordan man tænder en kvinde. Kvinder er nemlig, ligesom man populært siger, ganske komplekse væsner sammenlignet med mænd. En mand behøver i de fleste tilfælde blot set på et par flotte bryster eller en god røv, og så er han klar til at forplante sig. Hos kvinder skal oftest mere til.

Selvom det er svært at tænde en kvinde, er det modsatte, at tænde hende af, overraskende nemt. Særligt hvis manden er skyldig i en af nedenstående turn-offs.

Nærighed

Hvis han altid går på toilettet, når regnen kommer, eller hvis han foreslår at splitte regningen, hver gang det egentlig er hans tur til at betale, kan han være ret sikker på, at han ikke bliver inviteret hjem til en kop kaffe efterfølgende.

Nærighed er nemlig et af de største turn-offs ved mænd.

Kvinder har brug for at føle sig elskede og værdsatte og hvis han ikke finder tegnebogen frem fra baglommen i ny og næ, når der skal betales, kommer hun til at føle det stik modsatte. Kvinder har ikke nødvendigvis brug for, at deres mand forsørger dem, men tanken om at han er villig til det, er vigtig for mange hunkøn.

Dårlig kysser

Et kys er lig med kærlighed, og er kysset ikke godt, går det udover forholdet. De fleste kvinder kan formentlig fortælle om en gang eller to, hvor de endte med at kysse med en fyr, som de egentlig syntes rigtigt godt om, men som desværre kyssede så ringe, at det aldrig blev til mere.

I et godt kys udskilles der massevis af gode hormoner i kroppen, som bidrager til en behagelig lykkefølelse. I et dårligt kys udskilles der oftest kun én ting, nemlig lysten til at stikke af.

Mandehørm

Prutter, bøvser og ulækre vittigheder er muligvis sjove sammen med gutterne, men i selskab med en kvinde kan de være et kæmpe turn-off.

Kvinder har brug for at føle sig begæret, men når mænd lukker ulækre gasser ud af kroppen, føler hun som regel det stik modsatte.

En dårlig økonomi

En mand behøver ikke være rig, for at en kvinde kan tænde på ham, men er han fattig, fordi han ikke har styr på sine indtægter og udgifter, vil de fleste kvinder løbe skrigende bort.

En god økonomi giver tryghed i hverdagen og hvis børn, hus og bil skal komme på tale, er der i den grad brug for en stabil økonomi uden for mange voldsomme udsving.

Hjælpeløshed

En selvstændig mand, som kan tage vare på sig selv, er sexet. En mand, som skal have hjælp til selv de mindste ting, er vildt usexet.

Det er de færreste kvinder, som har lyst til både at være mor for børn og mand, så han skal som minimum kunne klare sig selv, uden hun skal være involveret og guide ham igennem tilværelsen.

Utroskab

Den ligger lige til højrebenet, det ved vi godt, men vi har den alligevel med på listen som en høflig påmindelse.

Hvis en kvinde opdager sin mand på en dating side, eller måske endda i seng med veninden, er der ikke meget at sige til, hvis hun har svært ved at blive vild i varmen ved tanken om hendes partner. Selv i de tilfælde, hvor kvinden tilgiver sin partner, kan det have en vedvarende negativ effekt på parforholdet, som derfor måske aldrig kommer ovenpå igen.

Utroskab er derfor ikke bare et turn-off, men decideret ødelæggende for et igangværende eller kommende parhold.