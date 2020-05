Karantæne og forholdet

Herunder karantænen har alle været lukket inde i lang tid for personer, der er single og bor alene, har det naturligvis haft en indflydelse på ensomhedsfølelsen på trods af øget kommunikation på Facebook, Skype og Messenger. For folk, der lever i forhold og i særdeleshed familier har det naturligvis også været en udfordring, at pludselig skulle være sammen så lang tid ad gangen uden meget mulighed for adspredelse og aktiviteter uden for hjemmet.

Det øgede samvær giver god mulighed for at styrke forholdet, mere søvn, mere snak, mere sex, mere leg og læring med børnene, er alle ting, der på den anden side af karantænen kan vise sig at være en positiv ting. Derimod har forhold, der knager, har skeletter i skabet, eller bare mangler evnen til moden kommunikation, er chancen større for at komme ud af karantænen med svækket forhold.

For par, der drømte om at blive gift i foråret og sommeren 2020, er der naturligvis aflysninger på kalenderen i stedet for fest, eksempelvis Jennifer Lopez og A-rod, tv-læge Charlotte Bøving og kæresten Christina Jørgensen, samt vigtigst af alle min kusine og hendes kæreste, har alle været nødt til at aflyse. Chancen for bryllup senere på året står stadig meget i det uvisse.

En ting, som også har været trist for eksisterende forhold, er manglen for at fejre bryllupsdage som kobberbryllup, sølvbryllupper med flere, så hornmusik har været på retræte i 2020, nogle vil måske mene, at det var nok for det bedste.

Er der babyboom på vej? Der kan spås om det øgede samvær, og sex vil resultere i et lille babyboom. Det, der taler imod det, er, at folk vil tøvende for at sætte nye børn i verden med en virus hærgende og en økonomisk uvished.

Lad os slutte på en positiv note, at det ser ud til, at den øgede åbning af samfundet indtil videre ikke har fået virussen til at eskalere i hastigt tempo.