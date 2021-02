Jeres parforhold kan være mere presset, end I tror

Corona pandemien har skabt store samfundsmæssige udfordringer, men det er desværre ikke kun på samfundsmæssig plan, at man lider under corona pandemien. Mange familier og i mange parforhold er man pressede. Ens hverdag er vendt op og ned, og man har i længere perioder f.eks. haft børnene hjemme på fuld tid, hvor man skal aktivere dem uden, at det f.eks. er muligt at tage i legeland, indgå legerelationer med andre osv. Derfor er mange pressede i ægteskabet eller parforholdet, for man får ikke luft som forælder eller partner at få ladet batterierne op. Selv de mindste hverdagsting kan komme til at fylde i en sådan grad, at det kan være svært selv at komme på den anden side af de konflikter der opstår.

Konflikter i parforholdet

Det er ikke ualmindeligt at man har konflikter mellem hinanden en gang imellem, når man har et hverdagsliv, man skal have til at køre. Konflikterne kan desværre blive så omsiggribende, at det virker håbløst at løse igen. Det kan komme til at være sådan, at man går mere og mere på nerverne af hinanden. Hvor det måske i starten af parforholdet var større ting, der gjorde, at man kom i konflikter, bliver det pludseligt de små ting, der fylder. Eksempelvis kan man blive frustrerede over hinanden, hvis den ene part gang på gang glemmer at hænge vasketøjet op, glemmer at handle ind osv. Man har mindre og mindre tålmodighed med hinanden, og derved opstår konflikterne oftere og oftere.

Parterapi på Østerbro løse jeres konflikter

Det kan være svært at løse konflikterne selv, hvis I først er nået derud, hvor alt virker håbløst. Det kan ofte betyde at man har manglende tillid til, at den anden faktisk vil arbejde med de ting, der forstyrrer i parforholdet. Man kan nå derud, hvor man måske ikke engang magter at italesætte det mere, og dermed har man givet op på at løse de konflikter der opstår. Det kan være en rigtigt god idé, at få hjælp i form af parterapi. Parterapi Østerbro er stedet for jer, hvis I skal skal have forholdet til at fungere igen. Parterapi på Østerbro er en oplagt mulighed for jer, der har udfordringer I ikke længere selv kan løse. For at opnå fornyet håb i jeres parforhold, er det essentielt, at I igen bliver trygge ved hinanden. Det er bl.a. noget af det parterapien kan hjælpe med. En parterapeut er uddannet til at hjælpe f.eks. partnere til at kommunikere mere hensigtsmæssigt med hinanden. Meget af det handler om, hvordan man italesætter de forskellige ting. Hvis man f.eks. har prøvet mange gange at sige “hvorfor har du ikke slukket lyset i badeværelset”, så vil den anden højst sandsynligt gå i forsvar. I stedet kan man kommunikere på en anden måde, hvor man f.eks. siger “jeg kan se, at du har glemt at slukke for lyset i badeværelset, jeg går lige ud og slukker det, så vi sparer på strømmen”. I begge tilfælde får man sagt, at lyset skal slukkes, men kommunikationen omkring det er forskelligt.