Hvordan volatilitet blev det vigtigste marketingbegreb for iGaming-brands

IGaming-industrien har gennemgået en betydelig forandring i løbet af det seneste årti med en bemærkelsesværdig tendens til stigende volatilitet – også kendt som varians – i online spilleautomater. Anført af fremtrædende iGaming-udbydere som NetEnt, Pragmatic Play og No Limit City er dette skift enormt vigtigt for, hvordan iGaming-udbydere markedsfører deres spil, hvilket afspejler både teknologiske skift i, hvordan spil udvikles, og spillernes præferencer.

For dem, der undrer sig, hvad betyder volatilitet i spillemaskiner? Konceptet handler ganske enkelt om, hvor ofte et spil ‘rammer’. En spilleautomat med lav volatilitet vil oftere udløse mindre gevinster. Et meget volatilt spil ville “ramme” mindre hyppigt, men det er i stand til at kaste eksplosive gevinster op lejlighedsvis. Slots med medium volatilitet finder en balance mellem de to. Som nævnt er udtrykket ofte kendt som varians. Og du vil måske se casino-fokuserede artikler, der taler om fordelene ved at lægge en strategi baseret på varians.

Flygtige spil opfører sig anderledes

For klarhedens skyld bør vi sige følgende: Slots med høj varians skal ikke forveksles med en påstand om, at de betaler mere eller har større præmier. Jackpot-slots har eksisteret i årtier, og nogle af dem, der har præmier for millioner, betragtes ikke som ustabile. Varians handler ikke om præmiens størrelse, men om spillenes adfærd. Derfor har iGaming-sektoren bevæget sig i retning af meget ustabile spil. Men hvorfor er det sådan?

Nogle af svarene ligger i simpel psykologi. Et volatilt spil er næsten pr. definition mere spændende end et mindre volatilt. Igen handler det ikke kun om de udbudte præmier, men også om, hvordan spillet fungerer. Moderne spilleautomater har mere til fælles med videospil end de gamle standardfrugtmaskiner. Ultravolatile spil som Beam Boys (Hacksaw Gaming), Misery Mining (No Limit City), Gates of Olympus 1000 (Pragmatic Play) og Starburst XXXTreme (NetEnt) er eksempler på meget volatile spilleautomater, der har fanget spillernes fantasi på det seneste.

En nyæra for markedsføringpåsocialemedier

En anden overvejelse er markedsføring.Du kommer ikke til at se en reklame for en onlineplads på tv, så markedsføring og reklame kommer i en hybridform af onlinepræsentation og mund til mund.Casinostreamere er f.eks. et vigtigt afsætningsmarked for spilleautomatmærker, da de fungerer på samme måde som videospilstreamere på YouTube og Twitch og giver et udstillingsvindue for spillene.De vælger ofte flygtige spilleautomater som dem, der er nævnt ovenfor, til at spille foran et publikum.

I bredeste forstand er volatile spilleautomater nok meget mere underholdende. Bevæbnet med denne viden har iGaming-udbyderne nu besluttet at markedsføre spillene baseret på dette faktum.Pragmatic Play – en af de førende iGaming-udbydere i verden – giver sine spil volatilitetsvurderinger, der kan ses på skærmen.Hacksaw Gaming og NetEnt giver noglegangespillernemulighed for at skiftemellem volatile ogmindre volatile spil, enten med specifikkebonusspilellerspilletsomhelhed.Førnævnte Beam Boys er et godt eksempel på det.

IGaming-industrien er enormt konkurrencepræget, især på spiludviklingsniveau.De fleste iGaming-platforme har en rangeringsalgoritme, der bestemmer, hvilke spil der skal vises tydeligt på hjemmesiden.Det er vigtigt for nogle udbydere at skille sig ud, og at skabe flygtige spil er en måde at gøre det på.Selvfølgelig er volatilitet ikke den eneste trend i byen – langt fra.Men det er helt klart den retning, sektoren skal bevæge sig i.Flere eksplosive spil med spændende specialfunktioner – det giver mening, at spillerne kommer tilbage igen og igen for at spille flygtige slots.

Sidst opdateret: 23. juli 2024