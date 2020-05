Mænd kan tænde på mange forskellige ting. Der er dog markante overlap for, hvad langt de fleste mænd tænder på, og netop dette beskæftiger vi os med i denne artikel.

At svare på hvad mænd tænder på er faktisk ikke så simpelt igen. Mænd er nemlig forskellige, og der er eksempelvis typisk en del forskel på, hvad en homo- og heteroseksuel mand tænder på inden for de fysiske parametre.

Når det er sagt, kan der dog ikke være nogen tvivl om, at der findes en masse mænd, som tænder på nogenlunde gængse ting.

I afsnittene herunder vil vi komme ind på, hvad mænd som regel tænder på, men husk på, at mænd er forskellige, og at der nærmest ikke er nogen grænser for, hvad en mand kan tænde på. Blot til eksempel så vi for nyligt en viral Facebook-video med en mand, der tændte på træer.

Kvindekroppen

Heteroseksuelle mænd er fra naturens side programmeret til at tænde på kvindekroppen. Særligt de former, som mændene ikke selv har, tænder dem.

Synet af et par kvindebryster kan derfor vække sexlysten hos langt de fleste mænd. Det samme kan synet af en kvindes nøgne bagparti.

Mænd er generelt set ikke kræsne, og derfor tænder mænd også på de kvindekroppe, der måske ikke lige imødekommer nutidens skønhedsideal til punkt og prikke.

Åbenhed

Langt de fleste mænd tænder på åbenhed – også i soveværelset. Mange par kludrer rundt i soveværelset i alt for mange år, hvor hverken den ene eller anden part bliver 100 % tilfredsstillet, fordi ingen af parterne er åbne nok omkring, hvad de har lyst til.

Med åben- og ærlighed kan du lade din partner forstå, hvad der tænder og behager dig, og da rigtig mange mænd er behagesyge vil en kvindes åbenhed også gavne en mands liderlighed. En mand bliver nemlig typisk mere opstemt, hvis han ved, at hans tricks får kvinden i stødet.

Vi er med på, at det kan være grænseoverskridende at sætte ord på, hvad man har lyst til – selv over for ens kæreste, som ellers kender en bedre end nogen anden, men det vil altså typisk være de svedige håndflader og den øgede hjertebanken værd.

Medmindre dine lyster er meget særprægede, er vi da også ret sikre på, at din kæreste vil reagere meget positivt på dine frække forslag, hvad enten de vedrører sexlegetøj, tantrasex eller nye stillinger.

At blive forkælet seksuelt

Det er de færreste mænd, der surt gør indsigelser mod at blive forkælet seksuelt. Det kan mænd nemlig som regel rigtig godt lide.

I langt de fleste forhold ebber kvindens lyst til at give manden et blowjob desværre ret hurtigt ud – hyppigheden aftage i hvert fald – og det synes manden altså er en skam.

Der findes nemlig få ting, der tænder mænd mere end at få et godt og fugtigt blowjob.

At blive begæret

En mand kan faktisk have sværere ved at blive seksuelt ophidset, hvis han døjer med en ramt selvtillid eller et lavt selvværd, og netop derfor vil det kunne øge en mands liderlighed at blive begæret.

Der er mange måder at begære et andet menneske på. En mulighed er verbalt – altså ved at komplimentere udseendet eller andet. En anden mulighed er via handling; det kan være, at man nærmest overfalder sin kæreste en dag, fordi man finder vedkommende så uimodståelig.

At se kvinden nyde et samleje

Dette hænger igen sammen med, at mange mænd er behagesyge. Ligeledes hænger det sammen med mandens ego. Hvis en mand kan se, at kvinden virkelig nyder et samleje, føler manden sig som en sexgud, hvilket som regel har en positiv indvirkning på hans liderlighed.

Mange af de ting, som en kvinde, der nyder et samleje, gør, vil tilmed instinktivt øge mandens liderlighed. Eksempelvis tænder mange mænd på at høre en kvinde stønne.

Mænd kan tænde på nærmest alt

Ovenstående er vores bud på, hvad langt de fleste mænd tænder på. Som sagt tidligere er der dog nærmest ingen grænser for, hvad en mand kan tænde på. Det vil en Google-søgning på ”obskure fetischer” også afsløre…