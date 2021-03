Dette skal du tænke på inden du søger ind på din ungdomsuddannelse

Tiden i folkeskolen er en sørg løs periode, hvor vi via andres bestemmelser skal bruge 9 år af vores liv på at fuldføre en minimumsgrunduddannelse. Når de 9 eller 10 år er gennemført, står vi overfor det første valg vi selvstændigt skal tage om vores vej i livet, ”hvilken ungdomsuddannelse er den rigtige for mig?”, og dette valg kan have stor indvirkning på dine muligheder fremadrettet.

Mulighederne er mange, og derfor er beslutning blevet svær. Skal man tage et sabbatår? tage en 10. klasse? starte på gymnasium eller måske noget helt tredje? Udover at tage hensyn til hvad forældrene siger, skal der også tages hensyn til egne interesser og hvad vennerne gør.

Når denne beslutning skal træffes, er der mange faktorer der spiller ind, og der er vigtigt du tager dig tid til at eftersøge visse informationer. Disse spørgsmål er essentielt at du undersøger:

Hvor lang er uddannelsen?

Hvilke fag?

Hvad er adgangskrav?

Hvor ligger uddannelsen?

Hvor mange timer om ugen forventer de du bruger på lektier, afleveringer og forberedelse?

Hvilke og hvor mange eksaminer skal du op i?

Hvilke studieretninger har de enkelte uddannelser og matcher de dine interesser?

Mange vælger at tage en stx eller hf, da det er en studieretning som der er en del sikkerhed i. Bl.a. fordi det er et gammelt studie som har flere århundreder på bagen, derfor er det også den retning flest danskere kender til. Tal fra børne og undervisningsministeriet viser at 64% af børn går direkte fra 9. klasse og videre til en stx, hvor 5% vælger en hf.

Med en uddannelse fra Nørresundby gymnasium, kan du vælge mellem en hf og en stx studieretning. Gymnasiet tilbyder 12 forskellige studieretninger på stx-uddannelsen, og der er helt sikkert en der matcher dine interesser. Følgende er en oversigt over de 4 hovedemner man kan vælge studieretning indenfor:

Naturvidenskabelig

Samfundsvidenskabelig

Musik

Sproglig

Nørresundby gymnasie ligger tæt på Aalborg, og på grund af beliggenheden er der mange muligheder for at benytte de mange tilbud Nordjylland byder på. Gymnasiet klæder dig på til fremtiden både socialt og fagligt, med hjælp fra de tilbud gymnasiet udbyder er det masser af støtte at få igennem din tid på gymnasiet. Bl.a. tilbyder de elevcoaching, studievejledning og muligheden for at deltage i forskellige udvalg så du kan have en indflydelse på de beslutninger skolen tager.

Når du søger ind på din fremtidige ungdomsuddannelse, er det vigtigt at du ved hvad du selv vil, og forsøger at matche det med den uddannelse du ønsker dig. Hos Nørresundby gymnasium er der mange muligheder for at finde en studieretning der matcher dine ønsker for din fremtid samt dine interesser.