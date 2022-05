De tre urklassikere – Rolex Datejust, Breitling og Tag Heuer

Disse klassikere er absolut nogle ure, som har tager verden med storm. I denne artikel fortæller vi dig om historien bag disse tre, og hvad der har gjort dem så populære gennem tiden. Ikke desto mindre, giver vi også et par forslag til, hvordan du kan få fingrene i dem.

Rolex Datejust – Ikonet fra Rolex

Dette ur har uden tvivl været et ikon i Rolex historie. Rolex Datejust blev først introduceret i 1945, som var flagskibet på Rolex 40-års jubilæum. Datejust er en af Rolex ældste ure, og er stadig i produktion til den dag i dag. Rolex Datejust var verdens første selvspolende armbåndsur som også havde dato-vinduet, som automatisk ville skifte fra den en dato til den anden ved midnat. I dag virker det som meget banale ur-egenskaber, men den gang, var det altså ikke set før.

Det var Rolex Datejust der satte standarden tilbage i 1945 for mange af de fremtidige ure. Det var ikke før 1950, at Datejust navnet blev brugt i urskiven. Det første Rolex Datejust hed 4467, og er i dag utrolig værdifuld. De ure, som bliver produceret fra Rolex i dag, har stadig de gamle træk fra de allerførste Rolex-ure på markedet. I slutningen af 1970, lancerede Rolex deres ”quick date adjust” egenskab, som gjorde det muligt for brugerne af ændre datoen uafhængigt at viserne. Rolex er danskernes fortrukne, og vil nok også altid være det.

Breitling Chronomat B01 42 – Et råt design

Breitling Chronomat B01 42 er et af de mest i øjenfaldende ure. Uret har et unikt design med en stålrem, som du nok ikke har set før. Selve uret er elegant og passer både til et casual look eller stilfuldt jakkesæt. Mærket Breitling er et af de ældste mærker i verden. Breitling blev stiftet i 1884 i St. Imier i Schweitz af Léon Breitling. Breitling er kendt for at lave chronograph-ure, som blev og stadig bliver brugt i dag til sport, videnskab og industri.

Til dig der ikke ved det, så er et chronograph et ur som er en blanding af et almindeligt ur og et stopur. Chronograph er altid en sekundviser, som tæller sekunder og ikke har noget med de andre visere at gøre.

Tag Heuer – Formula 1

Tag Heuer Formula 1 serien, er nok et af de mest kendte og populære ur-serier fra Tag Heuer. Det er ikke specielt gammelt, men det er ved at opnå klassikerstatus bland ur-entusiaster. Denne serier er fuldkommen unikke og ser enormt godt ur på ethvert håndled. Der findes mange forskellige varianter, og de er alle inden for en rimelig overkommelig pris, når vi taler luksusure.

Er du førstegangskøber af et nyt luksusur, er dette mærke en rigtig fornuftig start. Mange andre mærker, kan godt virker en smule uoverskuelige i prisen. Derfor kommer du rigtig langt med et ur fra Tag Heuer.

Tak til hjemmeside-guiden.dk for deres bidrag til denne artikel.