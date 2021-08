De tre bedste steder at opleve naturen i Danmark

Der er mange fantastiske steder i den danske natur, som man bare skal opleve. Her i indlægget har vi fundet tre, som er et godt bud på nogle af de mest fantastiske naturområder landet har at byde på.

1) Tøndermarsken ved Tønder

Hvis du er til flotte naturområder, store diger, havet lige ved døren og et fantastisk dyreliv, så er Tøndermarsken det helt rigtige sted til din næste tur ud i det fri. Tøndermarsken byder på mange fantastiske vandreruter, muligheden for at bo på camping ved vadehavscamping, og man er samtidig tæt på den tyske grænse, hvis man skal handle ind.

Derudover kan man, hvis man kører et smut over grænsen se den fantastisk flotte sorte sol, som det så fint hedder, når et væld af fugle “danser” over himlen, for at undgå de store rovfugle, som er efter dem. Det er en oplevelse værd!

2) Møns Klint

Du har med garanti set flotte billeder fra Møns Klint, og hvis de ikke er nok til at overtale dig, så ved jeg ikke hvad der er. Møns Klint er et fantastisk smukt naturområde, som giver muligheden for at slippe hverdagens stress og bytter ud med frisk luft, smuk natur og gode vandreruter.

Møns Klint er at finde på Møn, en af vores fantastiske små øer i det Danske land. Hvis du er interesseret i livet under vandet, så har vi også GeoCenter Møns Klint, som er en attraktion målrettet at lære os om vores fantastiske dyreliv under vandet.

3) Himmelbjerget

Det eneste “bjerg” i Danmark, også kaldet Himmelbjerget, er Danmarks højeste naturlige punkt, hvor man kan komme op i hele 147 meters højde. Himmelbjerget ligger ved Skanderborg i Jylland, som har et fantastisk naturområde ved sig. Efter en vandretur op af bjerget, kan man gå en tur om søerne der ligger tæt på, eller slippe alle bekymringer og tage en sejltur, nu man alligevel er der.

På Himmelbjerget kan man nyde en helt igennem fantastisk udsigt, hvis vejret er til det. En udsigt, som illustrerer hvor smuk det danske land i virkeligheden er.

Konklusion

Vi har mange fantastiske natur steder i Danmark, og det har bestemt også været svært at vælge tre ud, men vi anbefaler på det højeste, at du besøger de ovenstående steder, hvis du endnu ikke har gjort det. Du vil med garanti nyde den fantastiske natur de har at byde på, og kunne slippe hverdagens stress på et splitsekund.