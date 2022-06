De bedste webhoteller til WordPress

Går du med tanken om at lave din egen hjemmeside eller skifte dit webhotel? Så skal du læse med her, hvor du får de bedste tips og tricks til, hvordan du nemt kan finde nogle af de bedste webhoteller på markedet.

Dette skal du vide før du vælger webhotel

Tager du blot det første og det bedste, kan du hurtigt ende ud i problemer. Lidt baggrundsviden om de forskellige slags, er nødvendigt når du skal finde et webhotel til dit WordPress website. Selvom mere end 40% af hjemmesider verden over er drevet af WordPress, findes der faktisk stadig en masse webhoteller som ikke understøtter WordPress. Der er nemlig en række krav, som skal opfyldes, før du kan få det bedste webhotel til WordPress.

Programmeringssprog WordPress er bygget på kodesproget ved navn PHP med systemsoftwaren ved navn MySQL. Disse to skal være understøttet af webhotellet før det overhoved kan lade sig gøre at få sit WordPress website hostet af det pågældende webhotel

HTTPS HTTPS er sikkerhedsprotokollen på din hjemmeside. Alle hjemmesider skal som hovedregel understøttes af HTTPS. Nogle af de allerbedste webhoteller tilbyder faktisk gratis HTTPS-registrering. Dette punkt er ikke noget specifikt krav, men det er yderst belejligt, når det hele bare kan klares gennem ens webhotel

Domæne Dette punkt er heller ikke et krav til at finde det bedste webhotel, men vi har alligevel taget det med, da det vil gøre hele processen meget nemmere for dig. I stedet for at købe et domæne hos en tredjepart, kan du rent faktisk få et domæne via et webhotel.



De bedste webhoteller indeholder dette

Når man skal lave en hjemmeside eller skifte webhotel, skal det hele meget gerne gå så smertefrit som muligt. Derfor har vi udvalgt nogle vigtige elementer som du bør kræve af dit kommende webhotel. Det er vigtigt at du forholder dig kritisk til dem, så du kan finde det bedste, der passer til dig og din hjemmesides behov.

Telefonsupport er nok ikke noget som du tænker vil være et problem. Men faktisk er der mange webhoteller, der ikke tilbyder dette. Hvis ikke webhotellet tilbyder dette, kan du godt regne med lang ventetid på svar, når du skal i kontakt med det pågældende webhotel. Det kan ofte skabe frustrationer, og samtidig vil du nok kræve hurtig tilbagemelding, når du kontakter dem. Som oftest er det hastesituationer, når man kontakter et webhotel. Derfor er det ekstremt rart, at man blot kan ringe dem op og få en samtale.