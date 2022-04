Dating og data – Sådan dater du sikkert på nettet

Datasikkerhed er måske ikke det mest sexede begreb. Men fordi online dating er blevet så stor en del af vores kultur, er det faktisk nødvendigt at tænke over beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Læs med her og få nogle tips til at date sikkert online!

I dag bruger vi internettet i stort set alle aspekter af vores liv. De fleste af os bruger det, når vi er på arbejde, og i pauserne finder vi underholdning online. Derhjemme finder vi en opskrift på aftensmad, og senere skal der hygges med streaming af TV-serier.

Internettet er også blevet en stor del af den romantiske arena, og i dag møder mange danskere hinanden online – og fuglene begynder at synge sødt om kærlighed. Vi bruger dating-apps og –hjemmesider som aldrig før, og derfor er det også nødvendigt at tænke på datasikkerheden. Det får du nogle tips til her.

En god platform er alfa og omega

Det er nemt at gå på jagt efter en fast partner, en festlig aften eller et frækt indslag på nettet. Det er dog helt essentielt, at du vælger en god platform. App’en eller hjemmesiden skal tage højde for persondataloven og behandle dine oplysninger sikkert. Hvis platformen har GDPR-mærket, er det selvfølgelig en fordel.

Som oftest kan du regne med, at de store og populære platforme er i orden. Når mange brugere er glade for at benytte en bestemt app eller hjemmeside, kan du tage det som en slags anbefaling. Alligevel er det altid en god idé at læse privatlivs- og cookiepolitikken, før du opretter dig som bruger.

Swiper du på fremmede netværk?

Nogle kan lide at swipe og lede efter dates, mens de ligger hjemme under dynen. Andre swiper, når de sidder og venter på en ven eller veninde på en café. Hører du til sidstnævnte gruppe, er der nogle ting du skal være opmærksom på. Dine personlige data kan nemlig være i fare, hvis du logger på fremmede netværk.

Det er almindelig kendt, at hackere ofte opretter “falske” netværk på offentlige steder. På den måde lokker de dig til at koble dig på det forkerte netværk fremfor dét, der faktisk tilhører caféen, restauranten, eller hvor du nu befinder dig. På den måde hacker de sig ind i dit system og forsøger at få adgang til din mail, din netbank eller lignende.

Det er altså bedst at undgå at swipe på fremmede netværk, medmindre du er sikker på, at netværket er troværdigt. Når du alligevel er ude, kan du jo også lige så godt se, om du kan få øje på nogle dates i “det virkelige liv”.

Nogle vælger også at tage en pause fra den online dating og finde en massage i Hovedstaden. Her er masser af muligheder, og du kan nemt booke en aftale på internettet. Du kan eksempelvis finde en massage på Frederiksberg, Nørrebro, Østerbro eller Indre By.