Danske vindere af Champions League

Den første danske spiller, der vandt Champions League – dengang kendt som Mesterholdenes Europa Cup – var Bayern Münchens Johnny Hansen i 1974. Bayern spillede 1-1 i det første opgør, men slog Atlético Madrid 4-0 i omkampen (dengang det stadig fandtes). Senere samme årti blev Anderlechts Benny Nielsen den første dansker til at vinde Pokalvindernes Europa Cup, da hans hold slog Austria Wien med 4-0.

Har andre danskere vundet Champions League siden, og hvem var den seneste?

Brian Laudrup

Selvom han ikke blev udtaget til finalen, vandt den legendariske danske midtbanespiller Champions League med Milan. Han spillede syv kampe i den sæson og vandt trofæet sammen med holdkammeraten Jon Dahl Tomasson. Heller ikke Tomasson deltog i finalen, men begge var vigtige brikker i Fabio Capellos stærke og taktisk velfunderede mandskab, som stadig bliver nævnt som eksempel på defensiv organisation og disciplin.

Brian Laudrup – og hans bror Michael – regnes for to af de største danske fodboldspillere nogensinde. Han var alsidig (kunne spille på kanten, i angrebet og på midtbanen), en dygtig afslutter og desuden europamester med Danmark ved EM i 1992. I klubfodbolden havde han en imponerende karriere med ophold i blandt andet Bayern München, Fiorentina, Milan, Rangers og Chelsea. Hans teknik, overblik og evne til at tage ansvar i afgørende øjeblikke gjorde ham til en publikumsfavorit i flere lande. I særligt Skotland huskes han som en kultfigur, hvor hans samspil med Paul Gascoigne var med til at sikre Rangers flere mesterskaber.

Peter Schmeichel

Den enestående målmand var en nøglefigur i Manchester Uniteds triumf i 1999. United vendte kampen mod Bayern München med to mål i overtiden og vandt 2-1. Schmeichel var kendt for sin atletiske stil, sit lederskab og sine karakteristiske “søstjerne-redninger”. En af dem kom i netop 1998-1999-sæsonen mod Ivan Zamorano. Schmeichel havde tidligere spillet håndbold.

Han betragtes bredt som en af de bedste målmænd gennem tiderne og havde en succesfuld og trofærig periode i United. Hans tidligere klub står måske foran endnu en sæson i overgang under Ruben Amorim – oddset live antyder, at de er outsidere til Premier League-titlen. Schmeichel er nu fodboldekspert og arbejder ofte i Storbritannien, hvor han tilbragte store dele af sin karriere (han spillede senere for Aston Villa og Uniteds rivaler, Manchester City).

Flere danske spillere med europæisk succes

Henning Jensen var en del af Borussia Mönchengladbachs UEFA Cup-vindende trup, men nåede aldrig at vinde Mesterholdenes Europa Cup.

Søren Lerby vandt Europa Cuppen med PSV Eindhoven i 1988.

Jan Heintze og hans PSV-hold triumferede også det år.

Frank Arnesen var med i samme PSV-trup.

Michael Laudrup vandt Europa Cuppen med Barcelona som en del af Johan Cruyffs “Dream Team” i 1992.

Andreas Christensen vandt Champions League med Chelsea i 2021, hvor han spillede hele finalen. Holdet var overraskende mestre efter en vanskelig sæsonstart, der ændrede sig under Thomas Tuchel.

Flest optrædener i Champions League

Christian Eriksen har rekorden for flest Champions League-kampe blandt danske spillere. Han har repræsenteret Ajax, Tottenham, Inter og Manchester United i turneringen. Christensen (Mönchengladbach, Chelsea og Barcelona), Tomasson (Newcastle, Feyenoord og Milan) og Yussuf Poulsen (Leipzig) kan alle håbe på at overgå Eriksen, inden de lægger støvlerne på hylden.

Den legendariske Schmeichel nåede 38 Champions League-optrædener, før han stoppede. Man behøver trods alt ikke mange kampe for at vinde trofæet. Ud over United spillede han også for Brøndby og Sporting CP.

Topscorere

Tomasson er blandt de mest scorende danskere i turneringens historie. Nicklas Bendtner, som fik en relativt kort karriere på topniveau, scorede otte mål. Eriksen er også på listen, og Lasse Schöne (Ajax), Rasmus Højlund (Manchester United) og Peter Løvenkrands (Rangers, Schalke) er ikke langt efter. Selvom Højlund havde en svær start i United, håber han at kunne overgå Tomasson i løbet af de kommende år.

Med flere danske profiler på vej frem, og nye klubskifter i horisonten, kan fremtiden meget vel byde på endnu flere Champions League-triumfer for Danmark i sportens største turnering.