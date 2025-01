Top 5 klubber med flest Europa League-titler

Oversigt: Hvilke klubber har vundet Europa League (tidligere UEFA Cup) flest gange?

Når det kommer til Europa League er der Sevilla FC – og så alle de andre. Den spanske klub har vundet turneringen hele syv gange, men de fire næste deler andenpladsen med hver tre titler. Herefter følger hele ni klubber som har vundet turneringen to gange og 16 klubber, som har vundet den én gang.

I denne oversigt holder vi os til de fem klubber med flest titler i Europa League. En turnering som blev afviklet første gang i sæsonen 1971/1972 og vundet af engelske Tottenham i den første sæson. Turneringen hed frem til sæsonen 2008/2009, UEFA Cup, og skiftede fra sæsonen 2009/2010, navn til UEFA Europa League. Atletico Madrid blev den første vinder i 2010, under det nye navn.

I skrivende stund er italiensk Atalanta, forsvarende Europa League-vindere fra 2024.

De 5 klubber med flest Europa League-titler

Sevilla FC: 7 titler (2023) FC Inter: 3 titler (1998) Liverpool FC: 3 titler (2001) Juventus: 3 titler (1993) Atletico Madrid: 3 titler (2018)

1. Sevilla FC

Europa League-vinder: 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023

Sevilla FC er uden tvivl det mest succesfulde hold i Europa Leagues historie og har etableret sig som turneringens uovertrufne mestre. Med hele syv sejre er klubben ikke blot rekordholder, men også symbolet på kontinuitet, strategi og evnen til at præstere på den europæiske scene. Deres triumfer har defineret en æra og givet klubben en unik identitet i europæisk fodbold.

Sevilla blev grundlagt i 1890 og har gennem det meste af sin historie været en vigtig spiller i spansk fodbold. Klubben har dog ofte stået i skyggen af mastodonter som Real Madrid og FC Barcelona på den nationale scene. Derfor har Europa League givet Sevilla en platform til at brillere og cementere sin plads blandt Europas elite. Deres succes har gjort dem til en respekteret kraft i international fodbold, især i det 21. århundrede.

Sevillas første triumf i 2006 markerede begyndelsen på klubbens tætte forhold til turneringen. Under ledelse af træner Juande Ramos og med en talentfuld trup, herunder spillere som Dani Alves, Frederic Kanouté og Jesús Navas, besejrede Sevilla Middlesbrough 4-0 i finalen – en af de mest overbevisende sejre i turneringens historie. Året efter gentog de bedriften med en finalesejr over Espanyol, hvilket gjorde dem til den første klub siden Real Madrid i 1980’erne, til at vinde turneringen to år i træk.

Sevillas dominans nåede nye højder fra 2014 til 2016, hvor de sikrede sig tre titler i træk – en hidtil uset bedrift. Under træner Unai Emery, der blev synonym med klubbens succes, demonstrerede Sevilla en taktisk fleksibilitet og mental styrke, der gjorde dem nærmest uovervindelige i Europa League. Disse sejre inkluderede ikoniske øjeblikke som deres 3-2-sejr over Dnipro Dnipropetrovsk i 2015 og den imponerende 3-1-finalesejr over Liverpool i 2016.

I 2020, midt i COVID-19-pandemien, cementerede Sevilla deres status som turneringens konger ved at slå Inter 3-2 i en dramatisk finale. Spillere som Lucas Ocampos, Éver Banega og Luuk de Jong spillede hovedroller i endnu en mindeværdig triumf.

Nøglen til succes

Sevillas succes i Europa League kan tilskrives flere faktorer:

Talentudvikling: Klubben er kendt for sin evne til at finde og udvikle undervurderede talenter. Sportsdirektør Monchi har været afgørende i denne proces, idet han konsekvent har hentet spillere, der passer til klubbens filosofi og økonomiske rammer.

Trænernes betydning: Trænere som Juande Ramos, Unai Emery og Julen Lopetegui har alle bragt taktisk dygtighed og mental styrke til holdet, hvilket har været afgørende i vigtige kampe.

Mental styrke: Sevilla har gang på gang vist evnen til at præstere under pres, især i knockout-kampe. Deres finalestatistik er næsten perfekt, hvilket vidner om klubbens evne til at hæve sig, når det virkelig gælder.

Europa League er blevet en integreret del af Sevillas identitet. Disse sejre har ikke kun givet klubben international anerkendelse, men også økonomisk stabilitet, der har gjort det muligt at fortsætte med at konkurrere på højeste niveau. For klubbens fans er Europa League ikke bare en turnering – det er et symbol på klubbens DNA, en påmindelse om, at succes kan opnås med strategi, passion og dedikation.

Sevillas historie i Europa League er en fortælling om triumf mod alle odds. Fra at være en klub, der kæmpede for relevans, er Sevilla blevet en af de mest respekterede institutioner i europæisk fodbold. For hver sejr skriver de endnu et kapitel i en allerede legendarisk fortælling.

2. FC Inter

Europa League-vinder: 1991, 1994 og 1998

Inter er en af de mest succesfulde klubber i europæisk fodbold og en af de mest ikoniske repræsentanter for italiensk dominans i UEFA Cup, forgængeren til Europa League. Klubben har vundet turneringen tre gange og deres triumfer er en del af en æra, hvor italiensk fodbold dominerede europæiske turneringer.

Inter blev grundlagt i 1908 og er kendt som en af Italiens mest glorværdige klubber med en stolt tradition i både nationale og internationale turneringer. Med sin base i Milano, en by kendt som Italiens fodboldhjerte, har Inter altid været en central del af Serie A og europæisk fodbold. Deres succes i UEFA Cup i 1990’erne var med til at definere klubbens storhedstid i en periode, hvor italienske hold var kendt for deres taktik, disciplin og stjernespillere.

Triumferne i UEFA Cup

Inters rejse til succes i UEFA Cup begyndte i starten af 1990’erne, hvor klubben etablerede sig som en magtfaktor i turneringen. Deres tre sejre inden for syv år vidner om et hold, der forstod, hvordan man skulle navigere knockout-formatet og levere i afgørende øjeblikke.

1991: Inter vandt deres første UEFA Cup-titel i 1991 under ledelse af træner Giovanni Trapattoni, en af Italiens mest legendariske trænere. Finalen var et rent italiensk opgør mod AS Roma, og Inter sikrede sejren med en samlet score på 2-1 over to kampe. Spillere som Walter Zenga, Giuseppe Bergomi og Jürgen Klinsmann spillede nøgleroller i denne sejr og cementerede klubbens status som en europæisk magtfaktor.

1994: I 1994 gentog Inter bedriften og sikrede sig deres anden UEFA Cup-titel. Under træner Osvaldo Bagnoli besejrede de det østrigske hold Casino Salzburg i finalen med en samlet score på 2-0. Dette var endnu et bevis på Inters taktiske overlegenhed og defensive styrke, der var karakteristisk for italiensk fodbold i denne æra. Nicola Berti og Dennis Bergkamp var blandt kampens bedste spillere.

1998: Den tredje triumf kom i 1998, og denne gang var det en af klubbens mest mindeværdige sejre. Under ledelse af træner Luigi Simoni vandt Inter 3-0 over Lazio i en enestående finale spillet på Parc des Princes i Paris. Finalen blev præget af en storslået præstation fra stjernespilleren Ronaldo, der scorede et afgørende mål og viste, hvorfor han blev kaldt “Il Fenomeno.” Andre nøglespillere inkluderede Javier Zanetti, der også scorede et fremragende mål, og Ivan Zamorano, der udgjorde en frygtindgydende offensiv.

Inters succes i UEFA Cup skyldtes en kombination af taktisk disciplin og evnen til at tiltrække nogle af verdens bedste spillere. Trænerne, især Trapattoni og Simoni, byggede deres hold på en stærk defensiv struktur, der gjorde det næsten umuligt for modstanderne at bryde igennem. Samtidig havde de en stjernespækket offensiv, der kunne afgøre kampe med individuelle øjeblikke af genialitet.

Betydning for klubben

De tre sejre i UEFA Cup var ikke blot et symbol på Inters europæiske magtposition, men også en vigtig del af klubbens identitet. I en periode, hvor italiensk fodbold dominerede Europa, viste Inter, at de kunne konkurrere på højeste niveau. Disse triumfer gav klubben en platform til at udvikle sig yderligere og satte scenen for senere succeser, herunder deres Champions League-sejr i 2010.

Efter deres gyldne periode i 1990’erne har Inter ikke vundet Europa League igen, men de kom tæt på i 2020, hvor de nåede finalen mod Sevilla. Trods en stærk præstation, især fra spillere som Romelu Lukaku, måtte de se sig slået med 3-2 i en dramatisk kamp.

Inters arv i UEFA Cup/Europa League er en vigtig del af klubbens historie. Deres triumfer i 1990’erne symboliserer ikke blot klubbens styrke, men også en æra, hvor italiensk fodbold var på sit højeste. Inter er stadig en magtfaktor i europæisk fodbold, og deres tre sejre i UEFA Cup står som en milepæl i deres stolte historie.

3. Liverpool FC

Europa League-vinder: 1973, 1976 og 2001

Liverpool FC, en af verdens mest ikoniske fodboldklubber, har også markeret sig i UEFA Cup, forgængeren til Europa League. Med tre sejre er Liverpool den mest succesfulde engelske klub i turneringen og har gennem deres triumfer cementeret deres plads som en europæisk storklub.

Liverpool FC blev grundlagt i 1892 og har siden opnået global anerkendelse for deres præstationer i både engelsk og international fodbold. Klubben er kendt for deres intense rivaliseringer, passionerede fans og en filosofi om angrebsfodbold. Selvom Liverpool er mest kendt for deres succes i Champions League, spillede UEFA Cup en afgørende rolle i klubbens tidlige europæiske dominans og banede vejen for senere triumfer.

Triumferne i UEFA Cup

Liverpool FC’s tre sejre i UEFA Cup er vidnesbyrd om klubbens styrke i 1970’erne og deres evne til at genopfinde sig selv i 2001. Hver triumf repræsenterer en unik æra og en række uforglemmelige øjeblikke.

1973: Under ledelse af den legendariske manager Bill Shankly vandt Liverpool deres første europæiske titel i 1973. I finalen mødte de Borussia Mönchengladbach, et af datidens stærkeste tyske hold. Liverpool sikrede sejren med en samlet score på 3-2 over to kampe, hvor første kamp på Anfield endte 3-0 takket være to mål fra Kevin Keegan. Denne sejr markerede begyndelsen på Liverpools europæiske storhedstid og cementerede Shanklys arv som en af klubbens største skikkelser.

1976: I 1976 gentog Liverpool succesen under manager Bob Paisley, Shanklys efterfølger. Finalen var igen mod et stærkt hold, Club Brugge fra Belgien. Liverpool vandt med en samlet score på 4-3 efter to spændende kampe. Spillere som Ray Kennedy, Phil Neal og Terry McDermott spillede nøgleroller i en finale, der viste Liverpools evne til at kombinere taktisk disciplin med eksplosiv offensiv fodbold.

2001: Den tredje triumf kom i 2001, en periode hvor Liverpool søgte at genvinde deres plads blandt Europas elite. Under ledelse af den franske manager Gérard Houllier havde Liverpool en mindeværdig sæson, hvor de sikrede en “treble” med sejre i FA Cup, League Cup og UEFA Cup. Finalen mod det spanske hold Deportivo Alavés blev en af de mest dramatiske i turneringens historie. Liverpool vandt 5-4 efter forlænget spilletid takket være et selvmål i “Golden Goal”-formatet. Spillere som Michael Owen, Steven Gerrard og Robbie Fowler var afgørende i en kamp, der symboliserede klubbens tilbagevenden til toppen af europæisk fodbold.

Taktisk tilgang og styrker

Liverpools succes i UEFA Cup kan tilskrives flere nøglefaktorer:

Managerens betydning: Shankly og Paisley indførte en filosofi om aggressiv, men kontrolleret fodbold, mens Houllier fokuserede på taktik og disciplin.

Offensiv kvalitet: Med spillere som Kevin Keegan, Kenny Dalglish og senere Michael Owen, havde Liverpool altid en farlig offensiv.

Mental styrke: Liverpool har altid vist evnen til at præstere i afgørende øjeblikke, især i knockout-kampe og finaler.

De tre UEFA Cup-sejre var fundamentale for Liverpools status som en europæisk storklub. I 1970’erne gav triumferne klubben selvtillid og erfaring, der hjalp dem med at dominere europæisk fodbold i det følgende årti. 2001-sejren markerede et vigtigt kapitel i klubbens moderne historie, hvor Houllier genopbyggede Liverpool som en konkurrencedygtig styrke i Europa. For klubbens fans, der er kendt som nogle af de mest loyale i verden, er disse sejre en del af klubbens stolte traditioner og uforglemmelige øjeblikke.

4. Juventus

Europa League-vinder: 1977, 1990 og 1993

Juventus, en af verdens mest ikoniske og succesrige fodboldklubber, har efterladt et markant aftryk i UEFA Cup, forgængeren til Europa League. Klubben har vundet turneringen tre gange, og disse triumfer repræsenterer ikke blot klubbens dominans i europæisk fodbold, men også den taktiske og tekniske ekspertise, der kendetegner italiensk fodbold.

Juventus, grundlagt i 1897 i Torino, er en af Italiens ældste og mest hæderkronede klubber. Med kælenavnet “La Vecchia Signora” (Den Gamle Dame) har Juventus sat standarden for italiensk fodbold gennem generationer. Klubben har ikke kun domineret Serie A, men også været en konstant trussel i europæiske turneringer. I UEFA Cup cementerede Juventus deres position som en magtfaktor i 1970’erne og 1990’erne, hvor de stod som repræsentanter for italiensk kvalitet og innovation.

Triumferne i UEFA Cup

1977: Juventus blev det første italienske hold til at vinde UEFA Cup i 1977, hvilket markerede en milepæl for italiensk fodbold. Under ledelse af træner Giovanni Trapattoni besejrede Juventus Athletic Bilbao i finalen med reglen om udebanemål. Det var en tæt kamp, der endte 2-2 samlet, hvor Juventus’ 1-0-sejr i Torino blev afgørende. Denne triumf blev opnået med en stærk trup, der talte legender som Dino Zoff, Claudio Gentile og Marco Tardelli, og den satte scenen for Juventus’ europæiske ambitioner.

1990: Efter mere end et årti vendte Juventus tilbage til toppen af UEFA Cup i 1990. Dino Zoff, der nu var blevet træner, førte Juventus til en overbevisende sejr over Fiorentina i en ren italiensk finale. Juventus vandt 3-1 samlet og blev symbolet på italiensk dominans i turneringen. Med spillere som Roberto Baggio, Salvatore Schillaci og Stefano Tacconi var Juventus både taktisk stærke og teknisk overlegne.

1993: Juventus’ tredje og seneste triumf i UEFA Cup kom i 1993, denne gang under træner Giovanni Trapattonis sidste periode i klubben. Finalen blev spillet mod Borussia Dortmund, og Juventus leverede en af de mest imponerende præstationer i turneringens historie med en samlet sejr på 6-1 over to kampe. Stjernen i denne triumf var Roberto Baggio, der scorede tre mål i finalen og viste, hvorfor han var en af verdens bedste spillere på det tidspunkt. Med unge talenter som Antonio Conte og etablerede stjerner som Gianluca Vialli demonstrerede Juventus deres evne til at kombinere erfaring og ungdom.

Taktisk og strategisk overlegenhed

Juventus’ succes i UEFA Cup var et resultat af deres taktiske dygtighed og evne til at tilpasse sig modstanderne. Trapattoni, en af Italiens største taktiske mestre, byggede sine hold på en solid defensiv struktur, anført af legendariske spillere som Zoff og Gentile. Samtidig havde Juventus en kreativ offensiv med spillere som Roberto Baggio og Michel Platini, der kunne afgøre kampe med individuelle øjeblikke af genialitet.

Klubbens strategi om at blande erfarne stjerner med unge talenter var også nøglen til deres succes. Juventus var ikke kun et hold fyldt med talent, men også en klub, der altid var taktisk forberedt og mentalt stærk.

Juventus’ sejre i UEFA Cup var fundamentale for klubbens internationale ry. I 1977 bekræftede sejren klubbens potentiale som en europæisk magtfaktor, mens triumferne i 1990 og 1993 understregede deres evne til at dominere i en æra, hvor italiensk fodbold var på sit højeste. Disse sejre gav Juventus selvtillid og erfaring, som senere hjalp dem til at opnå endnu større succes i Champions League.

5. Atlético Madrid

Europa League-vinder: 2010, 2012 og 2018

Atlético Madrid har etableret sig som en af de mest succesrige klubber i Europa League med tre sejre. Klubben, der er kendt for sin passion, intensitet og loyalitet fra fansene, har brugt Europa League som en platform til at genopbygge sig selv og cementere sin status som en af Europas mest frygtede klubber. Disse triumfer repræsenterer mere end bare trofæer – de fortæller historien om en klub, der aldrig giver op og gang på gang rejser sig fra modgang.

Atlético Madrid blev grundlagt i 1903 og har længe været en af de største klubber i Spanien, men har ofte stået i skyggen af rivalerne Real Madrid og FC Barcelona. Klubben, der er kendt for sin intense spillestil og dedikerede fanbase, fandt i Europa League en turnering, hvor de kunne udmærke sig på den europæiske scene. Dette skete især i 2010’erne, hvor klubben genopbyggede sig selv som en magtfaktor i både spansk og europæisk fodbold.

Triumferne i Europa League

2010: Atlético Madrid vandt deres første Europa League-titel i 2010, hvilket markerede et vendepunkt for klubben. Under træner Quique Sánchez Flores besejrede de det engelske hold Fulham 2-1 efter forlænget spilletid i finalen, der blev spillet i Hamborg. Matchvinderen var ingen ringere end Diego Forlán, som scorede begge mål og cementerede sin status som en af Europas farligste angribere på det tidspunkt. Denne sejr gav Atlético deres første europæiske trofæ i 48 år og blev en milepæl i klubbens moderne historie.

2012: Kun to år senere vendte Atlético tilbage til toppen af Europa League under ledelse af den karismatiske træner Diego Simeone, der var ved at genopfinde klubbens identitet. Finalen i 2012 mod Athletic Bilbao blev en overbevisende sejr, hvor Atlético triumferede 3-0. Kampen blev domineret af Radamel Falcao, der scorede to spektakulære mål og viste sin verdensklasse som en af Europas bedste angribere. Dette markerede starten på Simeones tid som en af Europas mest succesfulde trænere og cementerede Atlético som en magtfaktor.

2018: I 2018 vandt Atlético deres tredje Europa League-titel, endnu engang under Diego Simeone. Finalen mod Marseille blev spillet i Lyon, og Atlético leverede en klinisk præstation med en 3-0-sejr. Antoine Griezmann var kampens store profil med to mål, mens kaptajn Gabi satte prikken over i’et med en scoring i kampens sidste minutter. Denne sejr var ikke kun en triumf for holdet, men også en bekræftelse på klubbens evne til konstant at konkurrere på højt niveau i Europa.

Atlético Madrids succes i Europa League er tæt knyttet til Diego Simeones taktiske tilgang og klubbens identitet. Simeone, kendt for sin intense og disciplinære stil, byggede et hold, der var kendt for sin defensive soliditet og evne til at udnytte enhver fejl fra modstanderen.

Defensiv styrke: Med spillere som Diego Godín, Juanfran og Koke som nøglespillere har Atlético altid været kendt for deres kompakte forsvar og evne til at lukke kampe ned.

Angrebsprofil: Spillere som Diego Forlán, Radamel Falcao og Antoine Griezmann har stået for afgørende mål, ofte i øjeblikke, hvor presset var størst.

Mentalitet: Atlético er synonym med kampånd og en aldrig-sigende-dø-mentalitet, hvilket har været afgørende i deres triumfer.

De tre Europa League-titler har haft en enorm betydning for Atlético Madrid. Efter årtier med op- og nedture blev Europa League en platform, hvor klubben genvandt sin identitet og opnåede international anerkendelse. Disse sejre lagde fundamentet for klubbens senere succeser, herunder deres La Liga-titel i 2014 og flere Champions League-finaler.

For klubbens fans, kendt som “Los Colchoneros,” repræsenterer Europa League-triumferne klubbens ukuelighed og evne til at kæmpe sig tilbage fra modgang. Det er et symbol på deres dedikation til en klub, der altid har kæmpet for sin plads blandt de bedste.

