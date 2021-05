Begynd at planlægge blå mandag

Er der konfirmationer i huset til næste år? Der er rigtig mange forskellige ting, der skal planlægges til en konfirmation, og der skal tænkes på både tøj til konfirmanden og resten af huset, ligesom der måske skal reserveres et sted, hvor festen kan holdes. Hvis den holdes hjemme, skal der også være styr på maden, der skal bestilles eller laves, og hvem der skal stå for at servere den.

Noget af det, der ofte også følger med en konfirmation, er blå mandag med resten af klassen den efterfølgende mandag. Her er det vigtigt, at hele klassen får en sjov oplevelse sammen, og derfor er det en rigtig god idé at få reserveret pladser ved et par steder, der har forskellige ting, I kan lave. En af de ting, I kan lave, er at tage i Gorilla Park. Her vil i kunne få mange timers sjov klatring i trætoppene, og der er parker i både Svendborg og i Vejle.

Mange timers underholdning

Ved at lade sig kaste rundt i trætoppene, får man et sus i maven, man måske ikke har prøvet før. Hold en sjov blå mandag i en klatrepark, så konfirmanderne har noget at fortælle de andre klasser på årgangen om, når man igen mødes i skolen. Det er mange oplevelser, der foregår over kort tid, når man hen over en weekend får lov at opleve at blive fejret, først alene og så sammen med klassen, og det kan godt tage lidt tid, før alle oplevelserne rigtig falder på plads.

Blå mandag kan være en tur, hvor man ender meget med at gå rundt med de venner og veninder fra klassen, man altid går med, men det skaber også rum for, at man kan falde i snak og have det sjovt med dem, man måske ikke så tit går hen til for at snakke.