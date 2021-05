Vil du samle din træning i én maskine? Prøv en crosstrainer!

Kender du det at gå med planer om, hvilken del af kroppen du skal træne den ene dag, og hvilken del du skal træne den anden? Det kan nemlig hurtigt blive til mange forskellige former for træning, hvis du vil vidt omkring og opnå gode resultater.

Men det kan faktisk gøres meget lettere, hvis du bare sørger for at træne på en måde, der rammer mange muskelgrupper og derved klarer mere på en gang. Det kan du blandt andet komme til ved blot at vælge det rigtige træningsredskab.

Træn arme og ben samtidig

Når man taler om at træne arme, så vil mange måske komme til at tænke på armbøjninger og vægtløft. Ligeledes vil mange måske komme til at tænke på squats og cykling, når man taler om at træne ben.

Men måske skulle man begynde at tænke I andre baner, for med det rigtige udstyr vil det faktisk være muligt at træne både arme og ben samtidig.

Med en crosstrainer vil du faktisk få lige så meget ud af din træning, som du ville på en motionscykel, og så træner du tilmed armene samtidig.

Et godt valg til en simpel træningsrutine

Vil du gøre din træning så simpel og lige til som muligt, så er det naturligvis meget fordelagtigt, at du sådan kan nå flere muskelgrupper på en og samme tid. Derfor vil et træningsredskab som dette være et godt valg til dig, der ikke vil have for meget at tænke på, eller for mange maskiner der fylder.

Find din nye crosstrainer her, og så kan du komme i gang med din træning.

Du skal også huske, at jo mere du kan få ud af én maskine, des mindre plads vil du skulle bruge til dit træningsudstyr, fordi det altså vil være samlet i et og samme redskab.