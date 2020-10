Mange af os, bliver mere og mere bevidste omkring, hvad der er sikker sex, og hvad der er usikker sex. Der er generelt en meget mere åben debat omkring det, men hvis man er i tvivl, hvad er vejen til et sikkert sexliv? Det kan du læse mere om her.

Online dating og sikker sex

Onlien dating, har påvirket den måde, vi finder nye partnere på drastisk. Vi er gået fra at synes at onlien dating er lidt tabu, til at aktivt bruge dating apps og online dating profiler, til at møde nye mennesker, og finde både kærester og potentielle sexpartnere. Når det kommer til onlinedating, er det måske flere, der burde finde vejen til et sikkert sexliv. Det behøver ikke at være pinligt, vi taler generelt meget mere om sex og det er blevet meget mindre tabu at diskutere, også med helt nye partnere.

Lær mere om sikker sex

Det gør også, at man bliver udsat for mange mennesker, som man måske ikke ellers ville mødt, og dette med sikker sex, bliver specielt vigtigt, når man har mange sexpartnere. På Secretly, kan man få god rådgivning omkring sikker sex. Det er nemlig mange, der undlader at bruge kondomer og udøve sikker sex, fordi de ikke ved, hvor store konsekver, der rent faktisk kan være. Der er et udtryk på engelsk, der hedder: “better safe than sorry”, og det bliver især sandt, når det kommer til sikker sex. Der er ingen der ønsker en kønssygdom, og det er heller ikke sjovt at stå med et svært dilemma i en uønsket graviditet.

Derfor er der mange gode grunder til, at praktiskere sikker sex. Det er faktisk sexet med folk, der går op i lige præcis dette, og ikke bare skødesløst bevæger sig omkring i datingmarkedet. Det viser, at man er et empatisk menneske, der kan finde ud af at tage ansvar, og at man bryder sig om andre mennesker. Det er gode kvaliteter, som alle sætter pris på i en datingsituation!