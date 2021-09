Undgå at blive snydt når du lejer bil i Malaga

Du kender det helt sikkert; man sidder og skal booke ferie, og alt virker bare så billigt og ligetil. Næsten uanset om man skal købe flybillet, hotelophold eller billeje, så bliver man draget af de billige priser der bliver oplyst som det første. Men der er altid tilvalg, som bliver præsenteret som et valg, der i virkeligheden ikke er det, man skal vælge til. Inden man har set sig om, er prisen pludselig steget ekstremt meget, og den billige ferie, man havde set frem til, er pludselig meget dyr. Det er derfor en god idé at vælge et firma, der er transparent omkring deres priser, så du ikke får nogle grimme overraskelser.

Billeje i Malaga

Hvis du skal til Malaga, er det en rigtig god idé at leje en bil. Der ligger så meget smukt landskab, mange forskellige byer og mange smukke strande i området, som du har lyst til at udforske. Hvis du søger efter en bil du kan leje i Malaga på søgemaskiner online, vil du med det samme finde gode biler til en meget lille pris. Prisen er dog sjældent det du ender med at betale, fordi der kommer så mange ekstra omkostninger oven i det. Du bør derfor undersøge dine muligheder grundigt.

Hvilke ekstra omkostninger kan komme?

Du kan eksempelvis opleve, at du skal betale for en ekstra chauffør. Det har man ofte brug for, hvis man rejser to eller flere voksne mennesker, så man kan deles om køretjansen. Ofte skal man også begrænse hvor meget man faktisk kører, da ekstra kilometer vil koste ekstra. Eksempelvis vil alt over 200 kilometer være en yderligere udgift. Du kan også opleve at ting som barnesæde, forsikring, GPS og afbestilling ikke er inkluderet når du bestiller din lejebil.

Hvordan undgår man ekstra omkostninger?

Hvis du ønsker dansk billeje i Malaga lufthavn, vil du hurtigt finde et firma der er gennemsigtig i deres priser og hvad de tilbyder. Ofte, så er det faktisk de priser der virker højere ved første øjekast, som ender med at være de billigste. Hos dem vil du ikke opleve, at der kommer trælse ekstra udgifter, da der i forvejen er tænkt på alt. Det koster for eksempel ikke ekstra at få et barnesæde, en ekstra chauffør eller en GPS. Ydermere, så er der ubegrænset kilometerantal, så du ikke skal begrænse dig selv, eller betale for ekstra. Du får derfor den præcise pris med det samme, og skal ikke sidde og gennemskue en masse komplicerede kontrakter og tilvalg.

Hvor i Malaga kan man hente sin lejede bil?

Man kan sagtens hente sin bil i Malaga lufthavn. Du skal derfor ikke først med bus eller taxa et specielt sted hen, du kan simpelthen få din bil lige med det samme. Det sparer dig for både tid, penge og energi. Det sidste man har lyst til når man lander, er at bruge ekstra energi på at fare en hel by tynd for at finde sin bil, så det kan ikke være nemmere for dig!