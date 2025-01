Udviklingen af AI i Video Spil: Hvordan Det Former Spiller Oplevelserne

Kunstig Intelligens (eller AI som det også ofte forkortes til) har potentiale til at kunne skubbe grænserne for hvad der er muligt, når det kommer til gaming — og udvikling af fremtidens spil. Med AI ligger også mulighederne for at skabe langt bedre spiller oplevelser end vi har været vant til, og åbne op for en helt ny måde at spille på — særligt i forhold til multiplayer spil!

Mange online gaming platforme, som eksempelvis vulkanvegas holder et vågent øje med AI — netop for at se hvilke tendenser i spillene teknologien kan skubbe til. Nogle af de mest væsentlige faktorer når det kommer til brug af AI i spiludvikling, er:

Generativ Skabelse

Bedre NPC’er

Mulighed for AI PvP

Bedre Grafik

Der er ingen tvivl om at disse fire parametre kommer til at kunne forbedre gameplayet for en lang række spil — og det bedste ved AI er, at det endda også kan implementeres i eksisterende spil, som det f.eks. ses med World of Warcraft, der benytter AI i deres nyeste expansions.

Generativ Skabelse

Generativ Skabelse er et term der bruges om en algoritme, der kan skabe noget på egen hånd. For at tage eksemplet fra før, World of Warcraft, er spillet blandt andet kendt for at have et ekstremt stort map. Dette map skal designes, programmeres, testes og koordineres med diverse quests og funktioner. Indtil nu har alt dette skulle gøres af spiludviklerne, hvilket har gjort det til en ekstremt tidskrævende (og dyr) proces.

I sidste ende betyder det at spillerne må betale prisen — bogstaveligt talt — eller affinde sig med mindre maps. Men med generativ skabelse kan man lade mappet bygge sig selv, ud fra nogle fastsatte kriterier. Det åbner altså vejen for kæmpe spilverdener — til en brøkdel af prisen.

Bedre NPC’er

Der er ikke just mangel på uduelige NPC’er — og efter vores mening er folk ofte lidt hårde ved dem. For når alt kommer til alt, er de ofte udviklet og programmeret for længe siden, og det er lidt unfair at forvente at de kan følge med tidens trends (selvom nogle NPC’er dog er værre end andre — læser du med, Preston Garvey?).

Dog kan alt dette muligvis være fortid, og med AI drevne NPC’er, vil de måske ikke bare være fortid — men rent faktisk nyttige? Det ser man f.eks. med World of Warcraft som vi nævnte tidligere, der bruger AI—drevne NPC’er til at agere som spillere normalt ville gøre i dungeons, hvilket primært bruges til at vise nye spillere spillets mekanikker.

Der er nogle gamere der kritiserer brugen af NPC’er på denne måde, i spil der oprindeligt var tiltænkt multiplayer funktionalitet, da man risikerer at fjerne det sociale aspekt — men i sidste ende gør det det lettere at komme i gang med spillet, og lære det at kende.

Mulighed for AI PvP

Nogle af de mest populære multiplayer spil, er de spil hvor man dyster mod hinanden som spillere. Dette gælder de fleste skydespil og MMORPG’s — men ofte kan det være et problem at finde spillere nok at dyste imod — særligt hvis spillet er en anelse ældre, og har mistet meget af sin fanbase. Her ser man ofte at PvP delen af spillet dør, eller bliver utilgængeligt for nybegyndere, da det kun er den “gamle kerne” der spiller spillet.

Her kan et spil supplere manglende PvP spillere op med AI NPC’er, som endda har muligheden for at kunne blive bedre eller værre automatisk, så man altid får en fair kamp der er lige præcis udfordrende nok — uden at man som nybegynder bliver udraderet. Dette vil sandsynligvis kunne fastholde flere nye spillere, og også være med til at puste liv i gamle spil.

I takt med at eSport bliver mere populært, åbner dette også op for en niche, hvor professionelle e—atleter pludselig kan “træne” mod computeren på et helt andet niveau end de har været vant til tidligere, og give dem mulighed for at kunne teste nye strategier, og skærpe deres evner endnu mere. Man kan sammenligne det lidt med skakspillere, der træner mod skakcomputere — naturligvis bare i en langt mere avanceret version.

Bedre Grafik

I takt med at spiludviklere og designere ikke behøver sidde og lave kæmpe maps, takket være generativ skabelse, betyder det at de kan bruge kræfterne på noget andet. De kan fokusere på at lave ekstra flotte designs, eller gennemteste spillene langt mere, inden de rammer hylderne.

Dette indebærer naturligvis at spilhusene ikke bare fyrer spiludviklerne til fordel for AI, men rent faktisk beholder dem, så de kan udføre deres arbejde — men hvis de gør, kommer det uden tvivl til at kunne løfte den overordnede kvalitet af spillene. Man kan også nemt forestille sig at dette vil medføre dybere storylines, og spil der generelt set er “større” — både i maps, men også i handling.

På denne måde kan man skabe spil der er af ekstremt høj kvalitet, og som spillerne kan få glæde af i lang tid fremover.