Tjek 5G-dækning med det samme – hurtigt og nemt

For at sikre, at din virksomhed er dækket af Telenors 5G-netværk til erhverv, kan du nemt og hurtigt tjekke dækningen i dit område. Det kræver ingen opkald eller ventetid; du kan få svar med det samme ved at benytte Telenor Erhvervs online dækningskort.

Se din 5G-dækning her.

Fordelene ved Telenor Erhvervs 5G-netværk

En stabil og hurtig internetforbindelse er afgørende for de fleste virksomheder, da mange arbejdsgange afhænger af netop nettet. Derfor kan du med fordel overveje, om Telenor Erhvervs 5G-netværk er den rette løsning for din virksomhed.

Med 5G-dækningen får din virksomhed adgang til en pålidelig forbindelse, der understøtter jeres virksomheds behov for effektiv kommunikation og dataoverførsel. Du får:

5G-teknologien reducerer forsinkelser i dataoverførsler, og det kan være essentielt for realtidsapplikationer, som videokonferencer og online samarbejdsværktøjer.​ Øget kapacitet: 5G-netværket kan håndtere flere enheder samtidigt uden at gå på kompromis med forbindelseskvaliteten. Det er godt for din virksomhed, hvis I har mange tilsluttede enheder.​

Med Telenor Erhvervs 5G-netværk får din virksomhed en fremtidssikret, stabil og lynhurtig internetforbindelse, der kan understøtte effektivitet, samarbejde og vækst.

Så nemt kan du implementere 5G i din virksomhed

Skal din virksomhed have glæde af 5G? Processen er enklere, end du måske tror. Første skridt er at vælge et 5G-kompatibelt abonnement, der passer til din virksomheds behov. Overvej, om du primært har brug for hurtigt og stabilt internet på kontoret, på farten eller på hjemmearbejdspladser. Hvis din virksomhed har medarbejdere, der ofte arbejder eksternt, kan mobilt bredbånd for eksempel være en ideel løsning. Det giver fleksibilitet og sikrer, at medarbejdere kan arbejde problemfrit fra forskellige lokationer. Telenor Erhverv tilbyder skræddersyede løsninger, så din virksomhed får den rette dækning uanset jeres arbejdsmønster.

Når abonnementet er på plads, skal du have en 5G-router, som sikrer optimal forbindelse. Mange nyere enheder understøtter allerede 5G, men det er en god idé at tjekke, om jeres nuværende hardware er kompatibel. Med den rette opsætning kan du udnytte 5G’s fordele som høj hastighed, lav latenstid og stabil forbindelse til cloud-baserede systemer og digitale møder.

Med en nem opsætning og stærk dækning kan du hurtigt tage skridtet mod en mere digital og effektiv arbejdsplads.