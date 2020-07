Stress af med en massagestol

Størstedelen af mennesker har prøvet at få en form for massage, enten af familiemedlemmer eller en professionel, hvor man slapper helt af og kobler fra. Det kan være svært at få massage i en travl hverdag, hvad enten om man bor alene eller bor sammen med en partner, da det ikke er muligt eller overskuddet ikke eksisterer. Ved massage kan man koble helt fra og slappe af fra en travl og stresset hverdag, hvor tankerne fylder meget for dagens gøremål og planlægning eller man kan bare nyde at få løsnet op i kroppen samt stresse af.

Hvilken massagestol skal man vælge?

Massagestole er ikke et allemandseje og de færreste har en massagestole til rådighed i hjemmet, grundet det økonomiske aspekt samt det er luksusgode at eje. Der findes mange forskellige massagestole på markedet, hvor der findes utallige funktioner på hver stol, i forskellige prisklasser. De fleste vælger dog at benytte en rigtig massør fremfor at investere i en massagestole, da det kan være uoverskueligt at finde ud af, hvilken massagestol dækker ens behov. For at blive klogere på hvilken massagestol der kan være den rette for dig, kan en massagestol test skabe et overblik over hvilke stole der kan være relevante for dig, både funktionsmæssigt men også prismæssigt. Priserne varier i et bredt omfang, så hvad enten du ønsker at gå all-in på funktioner og udseende eller blot ønsker en massagestol, vil der være noget til hver en smag.

Få hjælp til at koble af fra tankerne og undgå tankemylder

Flere mennesker får konstateret stress, hvilket også ses hos verdenssundhedsorganisationen WHO, som mener at stress bliver en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020. 430.000 danskere har symptomer på stress hver eneste dag, hvilket er et foruroligende højt tal og statistikker viser at det er stigende. Efter en lang og stressende dag, hvor hele dagen har været i et højt tempo, kan det være essentielt at koble helt fra ved brug af en massagestol. For at undgå tankemylder, som er defineret som at ’din hjerne er gået i overdrive, og du kan ikke finde off-knappen’, som flere måske kan nikke genkendende til, så kan en massagestol være et brugbart redskab til at komme ned i tempo.

Andet end en luksusgode

Som det fremgår i artiklen, kan en massagestol bruges til at undgå tankemylder, stresse ned, koble af ovenpå en lang eller noget helt fjerde. Udover at en massagestol kan ses som en luksusgode, som kan bruges af alle og enhver til at få løsnet op i kroppen, kan den også bruges til at koble af og hjælpe med at du slapper helt af ovenpå en lang dag. Alle kan have gavn af en massagestol, hvad enten det er til en meget stresset og tætpakket hverdag, eller blot for at slappe af og forkæle sig selv.