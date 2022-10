Stor test af måltidskasse-leverandører: Ret Nemt og HelloFresh er de bedste

Hos sammenligningsportalen Godappetit.dk har man testet de mest populære måltidskasse-leverandører i Danmark, og de to, der hædres mest i testen, er Ret Nemt og HelloFresh.

En af de første leverandører til at tage indtage det danske måltidskasse-marked var Ret Nemt. Denne leverandør sendte sine første måltidskasser i 2006, og siden da er der sket meget både for Ret Nemt og på måltidskasse-markedet generelt, hvor flere spillere – nærmere bestemt omkring 15 stykker – er kommet til.

Hos Godappetit.dk har man testet mere end 10 forskellige af leverandørerne, hvor der særligt blev lagt vægt på følgende parametre:

Fleksibilitet

Kvalitet af råvarer

Ry blandt forbrugerne

Variation



Samlet set var det for leverandørerne muligt at score mellem 0 og 5 stjerner, og top 10 endte med at se sådan her ud, hvor den samlede karakter for de enkelte leverandører fremgår i parentes:

Ret Nemt (4,4) HelloFresh (4,3) Aarstiderne (4,1) Bonzo (4,1) Skagenfood (4) Kokkens hverdagsmad (4) Marley Spoon (3,7) Halkær Ådal (3,6) Yumbo (3,6) Sund TakeAway (3,5).

Som du kan se, er det Ret Nemt og HelloFresh, der indtager henholdsvis første- og andenpladsen, mens Aarstiderne og Bonzo lige efter.

Generelt højt niveau

Hvis man spørger Jesper Nørskov Jensen, der er medindehaver af Godappetit.dk har ham og partneren, Casper Ellam Schou, været meget positivt overraskede over det generelle niveau blandt måltidskasse-leverandører i Danmark.

”Langt de fleste leverandører, vi har testet, har overrasket os positivt. Faktisk vil vi sige, at ingen leverandører decideret er faldet igennem og har leveret dårlige måltidskasser. Nogle leverandører har dog naturligvis klaret sig bedre end andre, og særligt Ret Nemt og HelloFresh leverede varen inden for stort set alle vores bedømmelseskriterier,” fortæller Jesper Nørskov Jensen.