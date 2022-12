Stål i haven: Sådan giver du din have et moderne udtryk

Stål som designelement er efterhånden trådt ud i danskernes haver. For som materiale er det med til at give et moderne æstetisk udtryk og en holdbarhed, som trumfer stort set andre materialer. Derfor ser du også i stigende grad højbede i metal, brændeskjulere, redskabsstativer og fuglehuse mv. i stål. For stål er mere eller mindre vedligeholdelsesfrit og giver en lang række af muligheder, som ikke findes på tilsvarende niveau i et materiale som træ.

Her er nogle af de største fordele ved at vælge stålløsninger til din have.



Design, der holder til alt

Stål er helt klart vinderen, når vi taler om holdbarhed i materiale, som skal bruges udendørs. Er du til det karakteristiske, organiske rustdesign, kan du desuden overveje at skabe et skarpt defineret uderum med en cortenstål-bedkant langs skillelinjen, hvor din græsplæne møder dine bede. Det kan sagtens holde til lette påkørsler med din plæneklipper og alle andre aktiviteter og vejrforhold, der almindeligvis finder sted i en helt almindelig dansk have både sommer og vinter.

Fleksible designmuligheder, der afspejler din personlighed

Stål kan på grund af holdbarheden bruges til rigtigt mange forskellige ting i haven. Giv for eksempel dig, din familie og dine gæster muligheden for at samles omkring et bålfad i stål eller giv dine planter de bedste rammer at gro i med flotte stålbede, der også er med til at skabe nogle velfungerende arkitektoniske linjer, som løfter det samlede indtryk af din have. På den måde bør du efterhånden overveje at indrette din have med de tilgængelige elementer – fuldstændig ligesom du gør indendørs.

En tidløs og bæredygtig løsning, der vil give glæde i årevis

Stål er et materiale, der må betegnes som værende et af de få, der fungerer på tværs af tendenser og trends. Den minimalistiske renhed i metallet er noget, der klæder den danske kulturtradition – og kan derfor også lukkes ind i haven helt uden problemer. Stål kan desuden let genanvendes. Og derfor er det også at betragte som en forholdsvist bæredygtig løsning, selvom det selvfølgelig kræver nogle ressourcer at fremstille det til at begynde med.

Har du lyst til og mod på at modernisere din have, er stål en spændende vej at gå. For her kan du få alt, hvad du har behov for i en løsning, hvor du kan bruge din tid på det, der er sjovere end vedligeholdelse og nyde et personligt design, som bare holder.