Er du virksomhedsejer, er det vigtigt hele tiden at vide, hvad kunder og ansatte synes der er godt, men også hvad de synes der bør laves lidt om på.

Markedsundersøgelser med spørgeskemaer hjælper virksomhederne

Ønsker du at vide mere om, hvad andre mener, så spørger man som regel de relevante personer. Men hvis du ønsker at få mere svar som du efterfølgende kan analysere og vurdere, så vil et spørgeskema være et helt perfekt værktøj at gøre brug af.

Mange virksomheder har fået øjnene op for at det giver mening at lave en markedsundersøgelse for at få afklaret, hvordan det egentlig står til. Det kan både være for at få kundens mening, men også for at finde frem til, om der er nogle arbejdsgange eller lignende internt i virksomheden, der kræver en optimering.

Vi har nok alle oplevet at blive spurgt til, om vi ønsker at være en del af en markedsundersøgelse. Når man har ringet til SKAT eller nogle gange når man har talt med en medarbejder omkring sit mobilabonnement, så kommer spørgsmålet efterfølgende, om man vil være med til at gøre virksomheden bag bedre.

Konstruktiv kritik er en gave – ikke en løftet pegefinger. Foto: Unsplash

Konstruktiv kritik er en gave til virksomheden

Det er nemlig vigtigt for en virksomhed, der skal holde i længden, at man løbende sørger for at kunderne og de ansatte synes bedst muligt om virksomheden. Hvis der f.eks. er kunder på en café der mener at servicen var dårlig en dag, så vil virksomheden kunne hjælpe den ansatte der var på arbejde til at lære mere om service.

Det handler om konstruktiv kritik, som man skal tage alvorligt og handle på, når den kommer til én. Som virksomhedsejer vil det aldrig kunne lade sig gøre, at ramme plet på alle fronter i forhold til at man er den bedste af den bedste fra starten og det er her bare vigtigt at se det som en gave.