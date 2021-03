Sparefifs til den selvstændige

Så er det endelig muligt at komme i regnskabsform uden de store omkostninger. Når man starter selvstændigt, kan posten regnskab og regnskabsassistance godt overraske mange, men det er bestemt ikke et område du bør spare – eller er det?

Vælg det billigste alternativ

Faktisk kan du nu nøjes med et gratis regnskabsprogram, frem for at betale i dyre domme på et allerede tungt område, som det er for de fleste. Det behøver ikke at være nogen skam eller en dårligere kvalitet at få det gratis, selv om prisen stort set altid følger den vare man køber, men her er det simpelthen tale om at du kan få noget ordentligt gratis.

Det kan være at du allerede har valgt et af de lidt dyrere regnskabsprogrammer, men netop selv har fundet ud af at det måske ikke er helt så nødvendigt som først antaget for dig. For bruger du alle de funktioner der er integreret i dit program?

Det er oftest her du vil opdage at du har mere end du behøver og det kan du spare væk til gratis programmer, hvor de kan det basale lige så godt som de dyre.

Spar de overflødige funktioner væk. Foto: Unsplash

Hvad er din egen tid værd?

Det er ikke kun på pengene du kan spare, men faktisk kan det også betale sig at kigge på, hvor du bruger din tid. Er du f.eks. ikke nogen haj til regnskab og bogføring, så kan det faktisk være at du bruger så meget tid på at udføre netop dette stykke arbejde, at det vil koste dig mindre hvis du i stedet kiggede på at få en revisor indover. Men hvad koster en revisor?

Det kan være forskelligt alt efter hvor meget af bogholderiet du vil fralægge dig, men opvej hvad din egen tid er værd kontra prisen på et tilbud fra revisoren og se om det ikke giver mening med noget aflastning til dig her i stedet.