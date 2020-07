Spar penge med en ladestander til hjemmebrug

Det er bydende nødvendigt, at vi alle sammen gør noget godt for miljøet. Det kan du gøre på mange forskellige måder. En af de vigtigste energiområder er transport.

Er du privatbilist, så er der meget, du kan spare både miljøet og din engepung for, hvis du skifter til en elbil.

En nu elbil koster en del i anskaffelse, men til gengæld er den god for miljøet. Efterhånden er der kommet flere og flere elbiler på vejene, og dermed er der også kommet flere ladestandere op rundt omkring. Vil du gerne gøre det nemmere og billigere at tanke din bil op, så kan du anskaffe dig en privat ladestander.

Fordele ved en hjemme ladestander

Når du har en ladestander i hjemmet, så har du altid nem adgang til strøm til din bil. Det betyder, at du ikke behøver at køre langt for at få ladet op, og når du sparer den kørsel, så sparer du både tid og penge. De kan få en god rutine med din ladestander, sådan at du sætter din bil til at lade op på et bestemt tidspunkt på døgnet. Så sparer du dig selv for den meget kedelige oplevelse, der er at løbe tør for strøm.

Du kommer heller aldrig til at sidde i kø ved ladestanderen, for når du har din egen, så kan du altid komme til den. Dermed sparer du igen noget tid og dermed penge.

Er en ladestander til hjemmet noget for dig?

Er du blevet nysgerrig på, hvad sådan en hjemme ladestander har af fordele, så kan du læse mere om den her. Der findes nogle forskellige typer ladebokse til hjemmet, men uanset om du vælger den ene eller den anden type, så er der flere fordele ved at have sin egen lader til elbilen i hjemmet.

Ud over at hjælpe dig selv og din komfort og økonomi så vil du altså også give en rigtig stor hånd til et mere miljøvenligt og bæredygtigt energiforbrug. Alt i alt så er der nogle virkelig tungtvejende fordele ved at gå over til en elbil og til at have en ladestander derhjemme.

Når du regner på, hvad det kommer til at koste dig at lægge om, så husk også at medregne tid og komfort. Det er vigtige poster i det samlede regnskab. Når du så også regner den miljømæssige gevinst med, så kan det være svært at finde nogle gode modargumenter. Desuden må det jo også gerne være nemt at være miljøbevidst.