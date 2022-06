Sol, strand og masser af hygge – Dét er ferie!

“Ferie, ferie, ferie!” Den sang har du haft på hjernen det sidste halve års tid. Allerede nu kan du mærke solens varme stråler mod huden og den kolde drink i hånden. Ferie er og bliver noget, du ser meget frem til. Og når du er på ferie skal der slappes totalt af. Kunne du få nogen til at hælde drinken ned i din mund, mens du sov ved poolen, ja, så havde du gjort det.

Traditionens tro har du bestilt en all inclusive Grækenland rejse. Der spares ikke på noget.

Ferie er lig med forkælelse

Ferie er lige præcis lig med forkælelse. Kun det bedste er godt nok. Hotellet skal være i orden. Gode senge, masser af plads, et lækkert badeværelse og aircondition. Det er bare nogle af de ting, du går højt op i. Men ingen ferie er komplet uden god mad. Heldigvis er der al den mad, du kan spise og en tjener kommer straks løbende, når du ikke har mere i glasset. Det hele er perfekt. Der er dog noget andet, der står endnu højere på listen.

Hygge ved poolen

Som det første om morgenen efter morgenmaden tager du dit badehåndklæde under armen og en bog under den anden. I dine flotteste badeshorts og mest stilede solbriller går du selvsikkert ned gennem hotellets gange.

Du træder udenfor og ser det blå vand glimte i dagslyset. Bløde strøg fra vinden sætter gang i bølgerne og kilder dig på armene. Strandstole står klar så langt øjet rækker. Kun afbrudt af enkelte dansende palmer. I løbet af få skridt kaster du håndklædet og dig selv ned i den nærmeste strandstol i én glidende bevægelse.

Uden så meget som at tænke over det, skynder den første tjener sig straks hen til dig med et menukort og en lille notesblok klar i hånden. Du lader ham vide, at glasset aldrig må være tomt, så længe du ligger ved poolen.

En ferie du ikke vil hjem fra

For første gang bliver bogen åbnet. Planen er at have færdiggjort den, inden ferien er slut. Så længe du har en pool at ligge ved og rigelig med drinks, virker det som en overkommelig opgave. Nogle ville måske spørge dig, om du ikke skal ud og opleve noget. Hvortil dit eneste svar er: “Næ.”

Hvorfor skulle du forlade et hotel, hvor de behandler dig som en konge? Det er bare ærgerligt, at ferien kun varer to uger. Du kunne sagtens bruge flere måneder her.