Skriv en god pressemeddelelse

Det er lidt af en kunst at skrive en god pressemeddelelse, men det kan være særdeles værdifuldt at lære. Pressemeddelelser er nemlig en ekstremt effektiv måde at sætte sin nyhed på landkortet i medierne. Læs mere her og lær at skrive en god pressemeddelelse!

Har du en nyhed eller produkt, du bare brænder om at fortælle verden om? Så er en pressemeddelelse det medie, som du skal bruge. Den gode pressemeddelelse fanger sin læser og ikke mindst journalisterne, der skal bringe budskabet videre i medielandskabet.

Hvis du endnu ikke lige føler dig klædt på til at skrive den perfekte pressemeddelelse, kan det heldigvis læres. Der er nemlig en ret klar opskrift. Og faktisk kan du også få professionel hjælp til at skrive din pressemeddelelse! Det kan du læse mere om her.

Professionelle kan hjælpe dig fra start til slut

Det kan virke både svært og uoverskueligt at skrive en pressemeddelelse, hvis du hverken er uddannet inden for kommunikation, journalistik eller medievidenskab. Endnu sværere og mere uoverskueligt er det selvfølgelig at skrive en god pressemeddelelse, der får nyheden ud over rampen.

Men fortvivl ej! Du kan faktisk få professionel hjælp af bureauer med både kommunikations- og mediefolk. De står klar til at hjælpe dig med både at idéudvikle og tekstforfatte din pressemeddelelse og sidst, men ikke mindst at sætte den i svingninger i medierne.

Hvordan skriver man en god pressemeddelelse?

Hvis du alligevel selv har mod på at give pressemeddelelsen et skud, så er opskriften egentlig forholdsvis simpel. En pressemeddelelse skal formidle sin nyhed eller sit budskab med stor tydelighed, og den skal virke fængende på læseren.

Den skal også besidde en vis mængde aktualitet, da journalister jo skal bide på krogen og få lyst til at dele nyheden på diverse medieplatforme. Så fat pen, papir, dine bedste retoriske evner og mediekundskaber – og husk at finslibe grammatikken til sidst!