Skønhedstips – 3 tips til en bedre udstråling

Skønhed og velvære er et evigt samtaleemne blandt både mænd og kvinder. Måske findes der langt flere produkter enden for området der er tiltænkt kvinder, men det betyder ikke at mænd ikke også går op i deres udseende. Derfor er her 3 tips til din skønhedspleje, der vil give dig en bedre udstråling i hverdagen.

1. Tip – Kost & motion

Du har sikkert hørt det før, men kost og motion spiller en kæmpe rolle i forhold til din daglige udstråling og udsende. Det er ikke uden årsag at dette er et stort emne inden for skønhed og generel velvære, for ”du er hvad du spiser”, og hvis du ikke spiser sundt, så kan du heller ikke forvente at føle dig sund. Det er derfor et af de mest oplagte tips til en bedre udstråling i hverdagen – spis sundt og varieret. En sund og nærende kost behøver ikke at være kedelig, og der findes heldigvis massere af blogs om sundhed og vægttab samt madblogs og opskriftsamlinger på nettet, der nemt kan inspiration til en sundere hverdag.

Derudover er motion også vigtigt for at opretholde en sund krop. Daglig motion behøver igen ikke at være et uoverskueligt projekt! Ikke alle har tid til at bruge flere timer i et fitnesscenter, men der findes andre alternativer. På dage hvor det ikke regner eller blæser, så tag for eksempel cyklen på arbejde i stedet for bilen. En anden måde at få inkorporeret motion i dagligdagen er gåture. Det at skulle i løbetøjet kan også virke som et stort projekt, men en hyggelig gåtur er noget de fleste kan overskue, selv i en travl hverdag.

2. Tip – Søvn

Søvnmangel er yderst udbredt blandt mange. Typisk er det ikke noget der vurderes lige så højt som det burde, og kan have stor indflydelse på din daglige velvære og udsende. Når vi sover, så sker der en masse processer i vores krop. Når vi sover, så sker der helt basalt og forsimplet faktisk det samme, som når man lader batterier rigtige batterier op.

Det er for eksempel når vi sover at kroppen restituerer og genopbygger væv og muskler, som kan være trænet gennem dagen. Hvis man derfor ikke får nok søvn, så får man altså ikke det optimale ud af det arbejde man har lavet i forhold til motion gennem dagen.

Derudover så er det også vigtigt for humøret at få sovet nok. Du kender det sikkert selv, at du bliver gnaven, hvis ikke du får sovet nok. Det har også en stor effekt på ens generelle energi i løbet af dagen. Altså er det det at få nok søvn derfor et af de tips, som virkelig bør tages til efterretning. Prøv for så vidt muligt at få 7-8 timers søvn hver nat. For børn og unde, der vokser og gennemgår en masse fysiologiske ændringer, er mængden af søvn endnu større.

3. Tip – Kosmetiske indgreb

Med alderen ældes huden selvsagt også, og det kan derfor ikke altid være muligt at opnår de ønskede resultater i forbinde med hudforyngelse en sund kost og motion. Et tip til at opnå det, kan det være at undersøge kosmetiske indgreb, da det i nogle tilfælde kan være det rigtige valg.

Det bliver stadigt mere og mere populært med disse typer indgreb, som i dag kan udføres på meget kort tid og med meget kort restitutionstid. Nogle af indgrebene tager faktisk ikke mere end 10 minutter og det er derfor ikke ensbetydende at sådanne indgreb kræver indlæggelse eller ferie/fri fra arbejdet.