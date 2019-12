Skal du rejse med små børn? Læs med her!

De fleste af os er glade for at rejse. Det er fedt at komme ud og opleve nye og spændende ting og specielt sammen med dem vi holder af. Det kan være svært at overskue at skulle ud at rejse med små børn, men det er ikke umuligt. Lad dig ikke stoppe af det, og få her inspiration til hvordan du kan gøre rejser både mulige og nemmere, når du har små børn.

Vaccinationer og rejseforsikring

Det er altid vigtigt at have styr på rejseforsikringer og vaccinationer når man skal ud at rejse. Det er til gengæld virkelig vigtigt at have styr på de små. Små børn er mere sårbare, specielt dem under 1 år, derfor er det vigtigt at de er helt dækket ind med vaccinationer og rejseforsikringer. Det er selvfølgelig vigtigt at i alle er dækket, men endnu vigtigere er det, at de helt små er beskyttede. Sørg også for at alle jeres rejseforsikringer er i orden. Det er ikke kun sygdom de dækker, men også andre omstændigheder som for eksempel hvis I mister jeres bagage eller hvis I bliver bestjålet. Der er mange der tænker, at der alligevel aldrig sker noget, men det er altid bedst at være forberedt og der så ikke sker noget, kontra hvis man ikke er forberedt og der så sker noget.

Valg af destination

Det er mange smukke steder at tage hen. Måske man altid har drømt om at tage til Thailand? Eller en tur til smukke Japan? Det er ikke altid nemt, hvis man skal rejse med små børn, men det er ikke umuligt. Man kan også finde mere familievenlige destinationer som for eksempel Belgien. Byen Gent har et fuldstændigt bilfrit centrum, hvilket gør det nemmere at overskue med små børn, så man ikke skal bekymre sig om trafikken. For at gøre det nemmere for jer, kan I også lede efter pakkerejser. Der er rejsebureauer, der specialiserer sig specifikt i familierejser. Pakkerejser gør købet af en rejse meget nemmere. Hvis i for eksempel vil opleve Sydamerika, kan I købe en pakkerejse til Cuba, der samler flybilletter, hotel og lignende i ét køb. Så skal man ikke ud at købe og booke forskellige ting flere steder, men alt er samlet i ét køb.

Rejs med små børn

Det kan være en udfordring i sig selv at holde styr på små børn. Derfor er der forskellige måder, man kan holde styr på dem. Man skal selvfølgelig have klapvogne med, så man ikke behøver at bære rundt på dem hele tiden. Derudover er det en god idé at have legetøj og lignende med på flyveturen. Det kan eventuelt berolige dem lidt, så de ikke bliver skræmt af flyet. Derudover kan det være en god idé at have babyslynger eller vikler til rådighed. Dette gør det meget nemmere for jer, hvis I skal ud at opleve noget og der ikke lige er mulighed for at gå rundt med klapvognene. En vikle eller en slynge gør det meget nemmere, når man skal have styr på al bagagen til flyet og man skal igennem hele virvaret af travlhed i lufthavnene og lignende. Så er det nemt at have børnene helt tæt til sig. Klik her hvis du vil vide mere om slynger og vikler.

Minder for livet

”At rejse er at leve” som vores kære H. C. Andersen sagde det. Vi lever kun en gang, så det er med at udnytte den ene tur i møllen som vi får. Det skal ikke holde jer fra at tage ud at opleve verden, fordi I har små børn. Derudover vil fordelene og de glade minder, opveje alle komplikationer og ulemper der er ved at rejse med små børn. De indtryk I kommer til at opleve, vil sidde i dem for livet og jeres bånd som familie vil blive stærkere.