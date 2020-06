Seneste nyt om smartwatches – Hvilket skal du vælge?

Den danske befolkning er ellevilde med at holde sig opdateret og informeret konstant – derfor er en stor del af befolkningen øjeblikkeligt blevet forelsket i de nye smartwatches.

Vi elsker mange informationer samlet i få enheder. Generelt elsker vi alle muligheder for pakke løsninger! Tjek tiden, gør næsten alt som din mobil også tillader dig og hold ikke mindst øje med din sundhed. Danskerne bruger særligt smartwatches som et redskab til træningen og aktivitet i løbet af dagen.

Smartwatches vilde funktioner til hverdagen

Smartwatches gør mange danskeres hverdag meget nemmere og simpel. Deres bedste ven sidder på armen og alt kan efterhånden foregå igennem det simple, men smarte armbåndsur. Ikke nok med, at det tilkobler til ens telefon, så man kan modtage e-mails, beskeder og opkald direkte på uret, det er også aldeles brugbart til sportslige aktiviteter.

Der er tale om smarte ure, der har aktivitetsmålere og sensorer, der måler alt fra kalorier, skridt og puls til din fysiske placering i verden. Flere bruger urene til at sætte og indfri mere specifikke mål i deres træning, samtidig med de kan følge med i kalorie indtag og forbrænding.

Urets målinger af eksempelvis din søvn eller dagens aktivitet lagres, så du har mulighed for at se detaljeret statistik over alle mulige dele af dit fysiske velvære. Hvor mange timers dyb søvn fik du i nat? Hvad var dun maksimale puls på din sidste løbetur?

Større succes end ventet!

Med et af de bedste smartwatches på armen, har du ikke kun det ultimative tilbehør til din mobiltelefon, du kan også se hvad klokken er og få vigtige meddelelser direkte fra armen. Du kan også bruge apps – flere udvikler apps, som er særligt brugervenlige

Hvis vi fokusere på Apple, så blev der solgt over 30 millioner eksemplarer i 2019. Det er bedre en alle ure tilsammen og en stigning på hele 36 procent i forhold til 2018. Da de først kom på markedet, blev de mødt med stor skepsis. Mange kunne ikke se ideen med den lille skærm på håndleddet, der i princippet kan det samme som mobilen. Her holdte man fast på, at forbrugerne stadigvæk ville foretrække almindelige og traditionelle ure, i stedet for smartwatch. Hold dig opdateret på Mobil.nu og hør de nyeste tiltage inden for smartwatches, samt kvalitets- og prisvurderinger af forskellige mærker.

Fremtiden byder dog både på et marked for både almindelige ure og smartwatches. Det traditionelle ur kommer ikke til at uddø og der vil formentlig altid være et marked for dem. Desuden er flere af de traditionelle urmærker hoppet med på smartwatch-vognen og er kommet med egne modeller, der ser ud til at klare sig helt udmærket på markedet.

Hvilket smartwatch skal man vælge?

Der er efterhåndende mange udbydere på markedet, og det giver helt sig selv, med den store popularitet der pludselig kom på området! Har du allerede en telefon med de egenskaber du ønsker, så kan du med fordel købe et ur, som med sikkerhed understøtter de egenskaber.

Med en iPhone ville det for eksempel være oplagt med et Applewatch og hvis man er mere til Android, så brude man tage et kig på Android Wear-ure. Der er samtidig også flere producenter der gør det muligt, at man kan bruge enhederne på kryds af brands. Man kan derfor i nogle tilfælde sagtens bruge et Applewatch hvis du har en Android telefon.

Som skrevet i det forrige afsnit er der flere og flere udbydere på markedet og det kan derfor godt betale sig at lave lidt ekstra reasurch. Der er ingen grund til at investere i et ur, som kan mere end det man har brug for. Der findes ure, som er gode hvis man har en meget skemalagt dag og er travlt anlagt, så er der andre som er mere fokuseret på sport og sundhed, og til sidste dem der bare er til sjov og spas, med flere gadgets.