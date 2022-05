Sådan sparer du penge i hverdagen

Kan du komme i tanke om sjovere ting at bruge penge på, end transportudgifter og dyr kaffe? Så læs med her, og få 5 tips til hvordan du får pengene til at række lidt længere.

Hav styr på lageret

Har du styr på, hvad der gemmer sig af konserves, kartoner og andet mad inde i de bagerste skabe? Sørg for at rydde op i skabe og på hylderne en gang imellem, så du har styr på, hvad du har at gøre med. På den måde kommer du ikke til at smide mad ud, fordi det er blevet for gammelt, men du ender heller ikke med at købe dåsemajs, selvom du allerede har 3 derhjemme.

Hæv kontanter

Pas på med at bruge dankortet til småbeløb. Det kan hurtigt gribe om sig og blive til mange penge, når du lige skal en tur i kantinen eller have en sodavand. Hæv i stedet kontanter, så du kan se hvor mange penge du har.

Brug et benzinkort

Med et benzinkort kan du spare penge hver gang du tanker din bil. Det er en god idé til dig, der er afhængig af din bil, og som ikke har mulighed for at skifte den ud med offentlig transport eller cyklen.

Køb billigt og stort ind

Du kan komme langt med pasta, frosne grøntsager, tun og tilbudsvarer. Alt sammen noget, der ikke koster ret meget, og så skader det ikke at gå på kompromis medaftensmaden nogle dage, hvis det betyder at man kan bruge pengene på noget andet godt.

Køb og sælg på nettet

Har du noget, du skal af med, og har det nogen form for værdi, så sælg det på nettet. Det er bedre at tjene lidt på det, end at smide det ud eller give det væk. Ligeledes kan det ofte betale sig at kigge på nettet, hvis du mangler nogen inden for f.eks. indretning, tøj eller køkkenredskaber.