Sådan undgår du appelsinhud

Synes du også, at huden på dine lår og baller minder om overfladen på en appelsin? Så er du en af de mange danske kvinder, der døjer med cellulite – og det er helt normalt. Men heldigvis findes der da nogle ting, du kan gøre, hvis du gerne vil af med det. Læs mere her!

Cellulite, bedre kendt som appelsinhud, er betegnelsen for, når områder af din hud ser ujævn eller bulet ud. Den ligner simpelthen en skrællen på en appelsin. Og det kan være årsag til frustration hos mange kvinder.

Der findes ingen kur mod cellulite, men der findes måder at mindske fænomenet på. Er du også er træt af, at din hud er bølget og ujævn? Så prøv et af disse løsningsforslag, og se, hvad der virker for dig og din hud.

Spis sundt, og drik vand

Kosten spiller en stor rolle for kroppens funktioner og velvære – og det påvirker derfor også din hud. Så en god måde at undgå appelsinhud er at tænke over, hvad du indtager i løbet af dagen. Begynd f.eks. ved at øge mængden af vand, du drikker. Prøv at få 1 liter indenbords, og start evt. hver morgen med 2 glas kogt, varmt vand.

En anden faktor for cellulite, hvor kosten spiller en rolle, er din vægt. Hvis du er overvægt, kan det nemlig øge mængden af appelsinhud. Til gengæld kan et vægttab også mindske det. Derfor kan du med fordel også tænke over at spise mindre eller sundere.

Få sved på kroppen

Det kan faktisk have en positiv effekt på din cellulite, hvis du sveder. De øger nemlig mikrocirkulationen i underhuden og påvirker derfor hudens tekstur.

En god måde at svede på er at dyrke mere motion. Tag en løbetur et par gange om ugen, eller bliv medlem i et fitnesscenter. Det vil ikke bare gøre gode ting for din hud, men vil også have en positiv effekt på resten af kroppen.

En anden måde at få sveden til at drive på er at tage i sauna. Besøg din lokale svømmehal, og slap af i den varme sauna.

Øg din blodcirkulation

Hvis du har god blodcirkulation i kroppen, vil det også gavne din hud. Blodet er nemlig med til at bringe næringsstoffer til og holde liv i dine hudceller. Og god blodcirkulation kan derfor også mindske fremkomsten af appelsinhud.

Overvej derfor at booke en omgang massage i dit lokale helsecenter. Massagen er nemlig ikke bare behagelig, men får også blodet til at pumpe rundt i kroppen.

Har du ikke har råd eller tid til at booke en massage? Så kan du også prøve at tørbørste derhjemme om morgenen og aftenen. Her kan du enten bruge en grov børste eller en silkehandske. Og det både rart og sundt at gøre.

Alternativt kan du bede din partner give dig en god omgang massage om aftenen. Det vil også være med til at bringe jer tættere på hinanden – og fungerer fantastisk som et forspil.

Nu har du fået nogle tips til, hvordan du måske kan mindske mængden af appelsinhud på din krop. Men husk, at cellulite er helt normalt – uanset om du er tyk eller tynd, ung eller gammel.