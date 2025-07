Sådan sparer du penge på gasregningen i 2025

Mange danske familier med gasopvarmning fik et ubehageligt chok, da gasregningerne begyndte at ankomme i efteråret 2022. Fra den ene måned til den anden var regningen pludselig dobbelt eller tredoblet i størrelse. For nogle familier betød det, at varmeregningen gik fra 2.000 kroner om måneden til over 6.000 kroner.

Selvom gaspriserne siden er faldet fra de højeste niveauer, ligger de stadig betydeligt højere end før krisen. Så hvad kan du som gasforbruger gøre for at få kontrol over udgifterne igen?

Hvordan du tjekker om du betaler for meget for gas

Det første skridt er at grave din gasaftale frem og se, hvad du egentlig betaler. Mange opdagede under krisen, at de havde en variabel aftale, hvor prisen fulgte markedet op og ned. Det var fint, da gaspriserne var lave og stabile, men katastrofalt, da priserne eksploderede.

Se på din seneste gasregning og find ud af, hvad du betaler per kubikmeter gas. Sammenlign det med de aktuelle markedspriser for at vurdere, om din nuværende leverandør stadig er konkurrencedygtig.

Mange gasselskaber hævede deres priser markant under krisen, men ikke alle sænkede dem igen i samme tempo, da markedspriserne faldt. Det betyder, at du måske betaler mere end nødvendigt, hvis du ikke har skiftet leverandør siden krisen.

Store besparelser ved at sammenligne gasleverandører

Under normale omstændigheder var der ikke så store forskelle mellem gasleverandørernes priser. Men krisen har ændret det billede. I dag kan forskellen mellem den dyreste og billigste gasleverandør være på flere tusinde kroner om året for en gennemsnitlig husstand.

Nogle leverandører har været bedre til at holde priserne nede eller hurtigere til at sænke dem igen, når markedsforholdene tillod det. Andre har fastholdt høje priser, måske fordi de regner med, at kunderne ikke gider besværet med at skifte.

En familie, der bruger 2.000 kubikmeter gas om året, kan nemt spare 3.000-5.000 kroner årligt ved at skifte til en billigere leverandør. Det svarer til en månedlig besparelse på 250-400 kroner, hvilket for mange familier kan mærkes på budgettet.

Fast eller variabel gaspris – hvad er bedst i 2025?

Mange gasforbrugere har lært deres lektie fra krisen og foretrækker nu fastprisaftaler frem for variable priser. Med en fastprisaftale ved du præcis, hvad gassen kommer til at koste i aftaleperioden, uanset hvad der sker på verdensmarkedet.

Men vær opmærksom på, at fastprisaftalerne ofte er dyrere end de aktuelle variable priser. Du betaler reelt en forsikringspræmie for at undgå risikoen for prisstigninger. For mange er den ekstra tryghed det værd efter oplevelserne fra 2022.

Når du sammenligner fastprisaftaler, skal du være særlig opmærksom på bindingsperioden. Nogle aftaler binder dig i flere år, hvilket kan være problematisk, hvis gaspriserne falder markant i perioden.

Alternativer til gasopvarmning der kan spare dig penge

Krisen har fået mange gasforbrugere til at overveje, om de skal blive ved med at varme deres hjem op med gas. Varmepumper er blevet en populær erstatning, selvom investeringen er betydelig.

En varmepumpe koster typisk 80.000-150.000 kroner at installere, men den kan reducere dine opvarmningsudgifter med 50-70% sammenlignet med gas. Med de nuværende gaspriser kan investeringen tjene sig hjem på 7-12 år, afhængigt af dit forbrug.

Hvis dit område får adgang til fjernvarme i de kommende år, kan det også være en mulighed. Fjernvarmepriserne har været mere stabile end gaspriserne og er ofte billigere i drift.

Effektive måder at reducere dit gasforbrug

Mens du overvejer langsigtede løsninger, kan du allerede nu reducere dit gasforbrug og dermed din regning.

Den mest effektive måde er at sænke temperaturen i hjemmet. Hvis du normalt har 22 grader, kan du spare omkring 300-500 kroner om måneden ved at sænke til 20 grader. Det mærker de fleste ikke i hverdagen, men det gør en stor forskel på regningen.

Luk døre til rum, der ikke bruges dagligt, og skru ned for varmen i disse rum. Et gæsteværelse eller kontor behøver ikke at være lige så varmt som opholdsstuen.

Sørg for at din gaskedel bliver efterset årligt. En kedel, der ikke er blevet serviceret i flere år, kan bruge 10-20% mere gas end en velvedligeholdt kedel.

Undgå disse almindelige fejl ved valg af gasleverandør

Mange gasselskaber tilbyder meget attraktive intropriser for at lokke nye kunder til. Det kan være fristende at vælge det selskab med den laveste pris de første seks måneder, men tænk over, hvad der sker derefter.

Læs altid det småt trykte og find ud af, hvad prisen bliver efter introperioden. Nogle selskaber hæver prisen markant efter de første måneder, så du ender med at betale mere, end hvis du havde valgt et selskab med en højere, men stabil pris fra starten.

Sådan holder du øje med gasmarkedet fremover

Gasmarkedet er stadig ustabilt, og situationen kan ændre sig hurtigt. Det er derfor en god idé at holde øje med prisudviklingen og være klar til at handle, hvis der kommer bedre tilbud.

Sæt en påmindelse i kalenderen til at tjekke gaspriser hver tredje eller sjette måned. Det tager kun 10-15 minutter at sammenligne priserne, og det kan spare dig for betydelige beløb på årsbasis.

Mange gasforbrugere lærte på den hårde måde, at det kan være dyrt ikke at være opmærksom på energipriserne. Ved at være proaktiv og regelmæssigt vurdere dine muligheder kan du sikre dig, at din gasregning ikke bliver en ubehagelig overraskelse igen.