Sådan planlægger du Valentines dag – forkæl din Valentine

Kalenderen siger snart d. 14. februar, og det er en dag, der for mange står i kærlighedens tegn. En dag, der giver anledning til at nyde en romantisk stund med en vi har kær, overøse vores nærmeste med søde ord, udvise taknemmelighed for dem omkring os og forkæle kæresten med noget særligt. Valentines dag er for mange lig med en stor buket smukke røde roser, jordbær dyppet i chokolade og en tur i biografen for at se romantiske film. Førnævnte er Valentines stemning, men dagen kan dog også bestå af meget andet. Derfor har vi samlet denne guide med ideer til, hvordan du kan forkæle din Valentine.

Kærlighedserklæringer i mange afskygninger

Valentines er en dag, der emmer af romantik, og derfor er der rig mulighed for at uddele komplimenter og søde ord. Brug gerne dagen på at give din bedre halvdel ekstra opmærksomhed og forkæle vedkommende. Det kan være forkælelse i form af materialistiske ting, men måske vigtigst af alt forkælelse i kraft af tid, kærlighed og omsorg. I dagligdagen kan vi have en tendens til at glemme at dele ud af vores følelser, men det kunne være, at det var på tide at få fortalt eller skrevet nogle kærlige ord til en du holder af. Det kan være en kærlighedserklæring i klassisk forstand, sende en sød sms eller måske dele et opslag med rosende ord på de sociale medier. Der er mange måder, hvorpå du kan beskrive din taknemmelighed for jeres relation. Det kan også være, at du vælger at bruge en klassisk scorereplik. Scorereplikker findes i utallige variationer, og de kan derfor både være søde, sjove, friske og gode. Det er typisk en god blanding af kærlighed og en kæk bemærkning. Få styr på scorereplikkerne, så du undgår de dårlige af slagsen. Vigtigst af alt når du vælger at åbne dit hjerte op, er at det er autentisk, så vælg den måde du føler dig bedst tilpas i. Med andre ord, så behøver du altså ikke nødvendigvis skrive side op og side ned fyldt med kærlighedscitater og beskrivelser af dine dybeste følelser.

Skål med din bedre halvdel

En anden aktivitet, er at du kan arrangere en spiritussmagning, hvor I smager og bedømmer et udvalg af jeres favorit type af spiritus. Du kan også lave en skøn middag, hvortil du kan lave smukke drinks med kærlighedstema til anledningen. Find et stort udvalg af spiritus, mixere og alt hvad hjertet begærer af barudstyr til at fremtrylle drinks hos www.barlife.dk. Nyd en aften i godt selvskab, og forkæl din udkårne ved at servere noget lækkert at drikke. En perfekt kombination og dermed en idé, der vil være et hit blandt mange.

Hvad skal dagen gå med?

Udover at søde og kærlige bemærkninger er en stor del af Valentines, så giver årets mest romantiske dag også lejlighed til hyggelige stunder. Det kan være en gåtur, hvor du har pakket jeres yndlingssnacks og lidt at drikke dertil eller en aften på restaurant, hvor I nyder et godt måltid sammen. Der er utallige muligheder, hvad det angår dagens aktiviteter. Det kan også være, at du vælger at overraske ved at invitere på spa-date, en tur i zoologisk have eller noget helt tredje. Få endnu flere sjove ideer til, hvilken type date du vil arrangere. Mulighederne er uendelige, men et tip herfra lyder at vælge en aktivitet, der passer til jeres fælles interesser, men hvor der også er mulighed for at føre en hyggelig samtale.

Hvis ikke du allerede har planlagt dagen, så er du nu godt klædt på med forskellige bud på, hvordan du kan forkæle din Valentine. Vi håber, at I får en rigtig dejlig dag.