De dårligste scorereplikker nogensinde – Vi har alle forsøgt at score. Det er ikke altid let, ofte gør vi på en eller anden måde noget der ikke fungerer. Her er en guide til hvordan du styrer udenom de værste scorereplikker. Den gode scorereplik er nemlig både sjov, smigerende og intelligent. Dette er tre egenskaber det er svært at holder under præs, og særligt i beruset tilstand. Her ser vi internettets absolut værste bud på scorereplikker. De er fundet på vittighedssiden De Sjove Jokes, de kommer her.



Den for sjofle

En måde du kan skade dit scoreforsøg fatalt, er ved at være for sjofel. Du bliver simpelthen nødt til at tale om skønhed frem for store kasser. Finder du dette umotiverede, bliver du nødt til at lade som om. et eksempel kan være: ”Er du en skole, for jeg har lyst til at putte mine børn ind i dig?”. Den er simpelthen bare for offensiv. Du skal vælge dine scorereplikker med omhu. For eksempel ville denne kun virke lige før, eller under sex, hvis den altså overhovedet bør siges. Du kan se flere eksempler på dårlige scorereplikker her.

Den dårligt timede

Mange forsøg på at anvende en scorereplik går i vasken, fordi timingen ikke er på plads. Det har aldrig virket for nogen at sige til en kvinde, at man gerne vil røre ved deres store bryster, før man har talt med dem. Den gode scorereplik referer ikke direkte til sex, den er en hyldest til en smuk kvinde. Det kan dog også blive for meget af det gode.

Den for fløde

En scorereplik kan nemlig også blive for sød. Det klassiske eksempel er: ”Gjorde det ondt da du faldt ned fra himlen?”. Den primære grund til at denne replik ikke virker, er selvfølgelig at alle kender den, men den er også dårlig fordi den simpelthen er for sød. Den gode scorereplik er også lidt sexet. Det kan sagtens være sexet at fortælle nogen at de er smukke, men engle er bare ikke frække. Det er også utroværdigt at være så fløde, særligt ikke hvis du forsøger at bryde isen med denne replik.

Den for usammenhængende

Derudover er det vigtigt at du er præcis i dit budskab, fordi du forbedrer din chancer betragteligt, ved ikke at fremstå som en klam stodder. Desto mere ædru du kan fremstå, desto mere oprigtigt bliver din replik opfattet. En scorereplik virker nemlig bedst, hvis den er godt fremført. Det er ikke tilfældigt at man kalder det en replik, for det er jo en slags teater du spiller. Hvis ikke din replik giver meningen, enten grammatisk eller bare helt konkret, er du næsten sikker på at fejle. Et godt bud på hvordan man ikke scorer, lyder f.eks. sådan her: ”Har du en magnet i bukserne, for jeg føler mig tiltrukket af dig”. Dette giver absolut ingen mening. Udover at den selvfølgelig er for sjofel, noget som vi har afgjort, ikke virker, er det simpelthen forkert, at en magnet skulle tiltrække dig på nogen måde. Dette klæder dig forhåbentlig på til en bytur med færre afvisninger.