Sådan passer du på din nye bil i mange år fremover

Har du lige købt en ny bil, er du formentligt interesseret i at passe så godt på den som overhovedet muligt, så den kan holde i mange år. Tager du de rette foranstaltninger, er der nemlig ingen tvivl om, at du kan forlænge bilens levetid betragteligt. Men hvordan gør du det i praksis?

Det gælder om at passe på bilen både ud- og indvendigt, og her ser vi derfor nærmere på, hvordan du kan gribe det an i praksis.

Beskyt bilens interiør

Indvendigt i bilen gælder det først og fremmest om at passe på bilens interiør, så det ikke sprækker eller går i stykker. Det gælder især, hvis du kører rigtig meget, eller hvis du f.eks. arbejder som håndværker og derfor ofte kører rundt i snavset tøj. Her kan du passende vælge at købe sædebeskyttelse, som du kan trække over det eller de sæder, det går værst udover – på den måde slider du på sædebeskyttelsen og ikke på selve interiøret.

Det er imidlertid ikke kun stoffet på sæderne, der er udsat – det samme gælder bunden af bilen. Sørg derfor for at købe nogle solide bilmåtter, som tager slitage og snavs, og overvej også, om ikke det er en god idé at investere i en bagagerumsbakke, så bagagerummet undgår slitage, og holdes pænt og rent.

Når du køber Bilmåtter og bagagerumsbakker, skal du i øvrigt være opmærksom på, at du køber nogle, der passer til netop din bil. Der kan være stor forskel på både måtter og bakker, og det er altid ærgerligt at få bestilt nogle, der ikke passer til din nye bil.

Undervognsbeskyttelse

Undervognsbeskyttelse er vigtigt – særligt i et land som Danmark, hvor vejene hvert år til vinter bliver dækket med salt. Har du ikke fået bilen undervognsbehandlet, vil salten i stedet for at sætte sig på behandlingen sætte sig direkte på bilens dele, og bliver de siddende der, vil de med tid begynde at forårsage rust.

Ofte tænker bilejere, at det ikke kan betale sig at få lavet undervognsbeskyttelse, men har du først én gang været ude for et saltangreb på undervognen, som efterfølgende har resulteret i en stor regning, vil du ærgre dig over at skulle betale de ”dumme” penge blot fordi, du ønskede at spare undervognsbehandlingen væk. Brug hellere lidt penge på at få din bils undervogn ordentligt beskyttet – det kan som regel altid betale sig i sidste ende; akkurat som med al anden beskyttelse af din bil.