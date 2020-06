Sådan får du mere ud af elektronikken i din hverdag

Der sker mere og mere på området med elektronik. Der findes snart ikke den dims eller det apparat, du ikke kan få fingre i, der ikke har en masse imponerende og vigtig teknologi bag sig. Der findes smarte apparater inden for alle kategorier nu til dags, og en af de vigtigste er naturligvis vores biler, hvor der kommer mere og mere imponerende software ind i.

Der er ved at komme langt flere elbiler på vejene, og det er noget af det, der skal være med til virkelig at ændre vores liv og hverdag generelt. Samtidig er elbiler også smarte, da de slet ikke forurener så meget som vores benzinbiler. I en situation, hvor kloden virkelig forlanger, at vi passer på den, er det helt fundamentalt, at vi skifter over til smartere løsninger, der ikke skader vores alle sammens planet.

Når det kommer til elbiler, sker der rigtig meget i disse dage. De bliver hele tiden hurtigere til at lade op, kører længere på en opladning og kan generelt set snart fås billigere end benzinbilerne. Samtidig er alle bilmærker i gang med at lave deres egne elbiler, der skal ramme vejene og gøre det helt almindeligt at eje en elbil.

Samtidig bliver disse biler også udstyret med det nyeste grej, der er med til at gøre oplevelsen med din elbil langt bedre. Det drejer sig blandt andet om Android Automotive & Apple Car Play, der begge to gør oplevelsen med at køre i din elbil langt bedre.

Disse programmer kan nemlig kobles sammen med din smartphone, og på den måde kan du få en meget bedre og mere personlig oplevelse, når du kører i din elbil. Der sker hele tiden nyt på dette marked, og derfor er det vigtigt at følge med. Det kan du blandt andet gøre ved at kigge med hos Mobilsiden.dk, hvor de følger udviklingen af elbiler nøje. Deres chefredaktør udtaler således:

Software og opdateringer af software kender vi fra mobiltelefonerne. På Mobilsiden.dk retter vi nu også fokus på Android Automotive, Apple Car Play og generelle software opdateringer af elbiler.

— Daniel Søgaard Hald, chefredaktør på mobilsiden.dk

Andre smarte elektroniske produkter, der gør hverdagen nemmere

Når det kommer til at skulle bruge nye, elektroniske produkter, er det naturligvis altid vigtigt, at det bliver nemmere for dig at gå igennem din hverdag. Der skal altså ske noget, der gør en af dine pligter langt hurtigere at gennemføre.

I dag findes der blandt andet forskellige robotter, der kan klare nogle af dine opgaver derhjemme. Det drejer sig blandt andet om en robotstøvsuger og -plæneklipper. Begge gør det muligt henholdsvis at få støvsuget eller klippet græs, selvom du ikke er hjemme. Smart.

