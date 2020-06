Sådan får du din bolig til at se mere indbydende ud

Husfacaden og din have er det allerførste indtryk, som forbipasserende og gæster får af dit hus. Og der skal ikke meget til, før det kommer til at se rodet ud. Til gengæld skal der så heller ikke ret meget til for at få dit hus og have til at stråle igen.

Ryd op foran huset

Ligger børnenes legetøj og flyder i haven? Har du gammelt byggeaffald liggende rundt omkring? Er der visne blade, kviste og grus i græsset? Alle disse ting kan være med til at få dit hus og have til at fremstå en smule rodet og uorganiseret. Og det er jo utroligt nemt at gøre noget ved.

Lav en specifik plads i haven, hvor ungerne skal stille deres legetøj tilbage efter en lang dag i haven. Så er det hele samlet ét sted, og du risikerer heller ikke at falde over det ene stykke legetøj efter det andet.

Saml alle visne blade, kviste og grene op og kør byggeaffald på lossepladsen. Du vil også opdage, hvor meget plads du egentlig får frigivet i haven – og på ganske kort tid.

Plant blomster

Blomster gør noget rigtigt lækkert og æstetisk ved din have, og hvis du vælger planter og blomster med omhu, kan det få din have til at stråle. Har du ikke grønne fingre, eller gider du bare ikke bruge tid i haven på at nusse og passe blomster, så findes der masser af sorter, som kræver et minimum af pleje, og hvor du blot skal sørge for at vande og luge ind imellem. Og resultatet vil helt klart være den minimale tid værd.

Mal døre og vinduer

Noget, der virkelig kan friske dit hus og det samlede udtryk af din ejendom op, er at male vinduer og døre. Det ser både rent og smukt ud, når vinduer og døre er nymalede, og det giver dig også anledning til at gå dem efter, så du ved, om vinduerne stadig holder tæt, om der er forhold, der skal udbedres, eller om der er enkelte vinduer, ruder eller lister, der simpelthen trænger til en udskiftning.

Slå græsset

Græsset skal faktisk ikke være ret langt, før det giver et temmelig rodet indtryk. Og meget langt græs får hurtigt huset til at se forladt og trist ud. Sørg derfor for slå og trimme græsset løbende, så det altid ser pænt ud. Vælg den bedste græstrimmer ved at gennemgå en græstrimmer test, så du er sikker på, at maskinen kan holde til dit lange græs.

Giv husfacaden og taget en omgang algebehandling

Og endelig kan det være en god idé at behandle din husfacade of tag for alger ind imellem. Hvis huset ser trist og gråt ud, kan det skyldes, at huset trænger til en algebehandling. Algebehandling foretages typisk af professionelle firmaer, og der er mange om buddet.

Her bliver der ryddet helt op, og alt snavs, skidt og alger bliver ryddet af vejen. Resultatet er et funklende rent udtryk og en flot og indbydende facade.