Sådan bliver du personlig træner

Har du en drøm om at blive personlig træner? Så er du kommet til det rette sted. Der findes mange forskellige måder at bliver personlig træner på. Nogle kræver længere uddannelser, mens andre blot kræver, at du har en basal erfaring inden for træning. Det vigtigste er motivationen. Derfor har vi her samlet en guide til dig, som gerne vil blive personlig træner.

Hvad er en personlig træner?

Antallet af personlige trænere og efterspørgslen efter personlig træning er stigende i Danmark. Mange nye små nye centre specialiserer sig i personlig træning, og de store fitnesskæder søger flere personlige trænere.

Det er vigtigt at understrege, at personlig træner ikke er en beskyttet titel. Der er ingen fast jobbeskrivelse for en personlig træner. Det er grundlæggende en en-til-en træning inden for en hvilken som helst træningsform, motion eller idræt. En god personlig træner er uddannet og er alsidig og ansvarlig. Han skal kunne planlægge og varetage en sikker, effektiv og målrettet træning ved brug af de træningsformer og metoder, der passer til den enkelte person og vedkommendes mål.

Uddannelse til personlig træner

Hvis du gerne vil have en personlig træner uddannelse, er der mange veje at tage. Du kan blandt andet tage den på Træner Akademiet, som uddanner trænere som arbejder for Fitness World, SATS, DBU, FC Midtjylland og trænere, som er selvstændige med personlig træning som fuldtidsbeskæftigelse. De kan også hjælpe dig med at komme videre efter uddannelsen både som selvstændig og lønmodtager.

Når du vælger en instruktøruddannelse, vil der indgå en teori i uddannelsen, som er nødvendig viden for en professionel personlig træner. Det betyder, at du skal lære anatomi og fysiologi. Det kan for eksempel være at lære de latinske muskelnavne.

Der kan desuden være mange fordele i at specialisere sig yderligere som træner. Det giver dig mulighed for at skille dig ud fra de andre trænere og giver dig større arbejdsmuligheder i fremtiden. Du kan tage specialer i emner som familietræning, optimal præstation, seniorer, vægttab, gravide, børn og meget andet.

Hvem hyrer en personlig træner?

Alle kan i princippet hyre en personlig træner. Men det er især professionelle personer, der træner op til noget bestemt eller travle personer, som ønsker effektiv træning. Det kan også være en vægttabssituation, hvor kunden ønsker at tabe sig en del.

For nogle handler det mest om mental støtte og motivation til i det hele taget at komme afsted til træning. For andre handler det om fysisk støtte, herunder blandt andet viden og øvelser. Det kan være til at komme i bedre form eller få et bedre helbred.

Kom i gang med at blive personlig træner

Hvis din passion er at træne selv og træne andre, kan uddannelsen som personlig træner være helt ideel for dig. Som personlig træner tjener man i gennemsnit mellem 200 – 600 kr. i timen. Det er altså en del, hvis det ovenikøbet er noget, som du brænder for at lave. Undersøg derfor dine muligheder og brug denne guide – så skal du nok opnå din drøm.