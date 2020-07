Pas på svindlere hvis du skal leje sommerhus

Covid 19 har som de fleste nok er klar over, ændret en hel del sommerferieplaner i år. Mange der plejede at rejse sydpå, når sommerferien meldte sig, holder i stedet deres sommerferie herhjemme. Dette har naturligvis gjort danske sommershuse populære som aldrig før. Der har været en gigantisk stigning i antallet af danskere, der gerne vil leje et sommerhus i den kommende måneds tid. Der er da også mange af de store udlejere, der for længst har meldt, at det begynder at knibe med ledigheden.

Hvis man hører til dem, der venter til sidste øjeblik, kan det således godt blive mere end almindeligt svært at finde et sommerhus i år. I hvert fald hvis det skal være i de mere populære områder som Hvidesande, Løkken, Skagen, Bornholm om lignende. Desperate mennesker har det desværre også med at lokke svindlede frem, og det er “sommerhusmanglen” ikke nogen undtagelse for.

Der er flere svindlere, der er er begyndt at oprette falske udlejningsannoncer for sommerhuse, der næsten lyder for gode til at være sande. Ofte er det da også lige præcis tilfældet. For når man først har betalt depositum, hører man aldrig mere. Der er også den risiko, at man kan komme til at betale for hele beløbet, og når man så kommer frem til sommerhuset, er det ikke ledigt og vedkommende man har lejet det af, har ikke noget med huset at gøre.

Sådan undgår du svindlere

Hvis du vil undgå sådanne svindlere, så book gennem de store bureauer der står for sommerhusudlejning, her er du sikker på, at alt forløber som det skal. Det skal dog med det samme siges, at der naturligvis findes mange der udlejer privat lige efter bogen, det kan blot være sværere at gennemskue. Her er hvad du skal gøre, hvis du vil leje det privat. Annoncer på Facebook og lignende kan være meget lovende, men sørg for at kigge godt efter og se om du kan finde navne og adresse på udlejere.

Når du har fundet adressen på selve sommerhuset, du kigger på, så lav en søgning på Google. Hvis det også er til salg gennem et bureau, så tjek for ledighed der. Hvis det står som udlejet, kan du være næsten sikker på, at der er nogen der prøver at svindle.

AirBnb er en anden måde at leje huse privat, her er der desværre også svindel til tider. Sørg for kun at leje gennem verificeret konti, og tjek anmeldelser inden du overfører nogen penge. Der er meget værre at have betalt 5.000 kroner for et sommerhus, man ikke får, end ikke at få et sommerhus til at begynde med.