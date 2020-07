Organiser din hjemme træning

Træner du derhjemme, så kræver det, at du har plads til at have alle dine træningsredskaber stående. Uanset om du har meget eller lidt plads til dine træningsremedier, så er det altid godt at have orden på dem.

Det giver sig selv med ordenen, når der er tale om de store træningsmaskiner som en motionscykel, en crosstrainer eller et løbebånd. De står, hvor de står, når de altså ikke lige er slået sammen og sat væk. Det kan være lidt sværere at holde styr på nogle mindre træningsting.

Sæt dine håndvægte op på et stativ

Hvis du træner med håndvægte, så kan du godt opleve, at de kan komme til at ligge rundt omkring på gulvet. Har du mange forskellige håndvægte, så kan de godt komme til at fylde en vis del af gulvarealet. Det er både irriterende og svært at holde styr på.

En rigtig god løsning på det problem kan være, at du får anskaffet dig et særligt stativ, som dine håndvægte kan ligge i eller hænge på. Det er super praktisk.

Hvorfor er håndvægtstativer smarte?

Et stativ til håndvægte er super smart på flere måder. For det ene så får du håndvægtende væk fra gulvet, eller hvor du har haft dem liggende. For det andet så får du et meget bedre overblik over dem. Du kan lægge eller sætte dem op i stativet efter et bestemt system. Når du gør det, så kan du holde styr på dem, og du kan med det samme se, hvor tunge de enkelte vægte er.

Når du har dine håndvægte i et stativ, så fylder de ikke mere, end stativet gør. Stativet fylder nok noget i højden, men det tager ikke ret meget af gulvpladsen.

Hvilke stativer til håndvægte kan man få?

Der findes mange stativer til håndvægte på markedet. I grove træk kan de deles op i to modeller. En model hvor håndvægtene ligger ned på stativet og et, hvor håndvægtene hænger på stativet. Inden for hver af disse modeller er der flere forskellige udformninger.

Det kan være en god ide, at finde noget mere information om hvilket stativ til håndvægte der vil være bedst for dig. Så vil du også kunne vurdere, om det ene eller det andet stativ passer bedst til dine håndvægte og dit hjem.

Der kan være forskel på, hvor mange vægte der er plads til på håndvægtstativet. Der kan også være forskel på, hvor store de er, og hvor mange kilo de kan bære.

Vælg det rette stativ til håndvægte

Du bliver bedre i stand til at vælge det rette stativ til dine håndvægte, hvis du laver noget research i forvejen. Når du gør det, så ved du mere om, hvad du kan forvente af sådan et stativ. Du kan også sætte dig ind i, hvilke fordele der er ved de forskellige modeller.

Når du har besluttet dig for, hvilket stativ du skal have, så går der ikke lang tid, inden du får styr på dine håndvægte. Du bliver rigtig glad for at få styr på dine håndvægte, og du kan godt glæde dig til at få orden og overblik i forhold til vægtene.