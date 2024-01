Opskriften på et lykkeligt parforhold og ægteskab er aldrig simpelt. En dygtig parterapeut kan gøre forskellen

Livet er en sejltur. Det går op og ned i bølgedal. Nogle dage varmer solen og havet er mildt, mens andre uger er stormfulde og usikre. Når vi deler rejsen med et andet menneske, kræver det særligt meget af os. Nu er det ikke blot os selv, vi skal navigere med, men også et andet menneske. Heldigvis er samhørigheden det hele værd. Her er en lille rejseguide til parforholdet.

En kultur for den enkelte: Behov for en parterapeut?

Karriere, selvrealisering, hobbyer. Har du også lagt mærke til, at vores kultur ofte hylder den enkelte og den enkeltes bedrifter? Det handler i stor grad om at udmærke sig, være spændende og have gang i mange projekter. Vi snakker meget om arbejde og ambitioner, så hvor bliver parforholdet og tosomheden egentligt af?

Det kan faktisk være svært at passe godt på hinanden som par i det her virvar af krav og selvkrav. Det betyder, at flere og flere forbliver ene eller oplever, at parforholdet brister.

Men heldigvis er der råd at hente. For det dejligste er at dele livet med et andet menneske og få de nære relationer til at blomstre. I parforholdet betyder det særlig opmærksomhed på faldgruberne i en kultur, der løber hurtigt.

Brug den bedste vejledning: En parterapeut kan vise jer solskinsvejen

Har du også haft udfordringer, hvor du undrede dig over, hvorfor du ikke løste dem i opløbet. Så havde hele problemet måske ikke eksisteret. Men det kræver særlig dygtighed at spotte problemer og udfordringer, der endnu ikke er i fuld udblæsning og samtidig holde sig fri for at være en problemfinder.

På den anden side kan I befinde jer midt i en storm, så I ikke ser vejen ud for bare bølger. Så er det nødvendigt at finde en tredjepart, som kan kalde jer til land.

Her kan en dygtig parterapeut være jeres bedste guide på den svære sti, som parforholdet er.

Et godt råd er at gøre jeres research, så I finder det bedste match. Hvis I bor i hovedstaden, kan I eksempelvis også kigge efter en parterapeut i Nordsjælland. Den gode samtale er værd at køre efter. Hvis en parterapeut i Nordsjælland tilbyder den indsigt, I har behov for, bør I ikke tøve.

At investere i en parterapeut kan afhængigt af jeres situation fungere som jer-tid og en fremtidssikring. Det kan ligefrem være hyggeligt og meget indsigtsfuldt.

I medgang og modgang: Alt er en fase

Jeres parterapeut i Nordsjælland har netop åbnet dialogen og i er rygende uenige. Men husk, at jeres uenighed er en fase, og at jeres måde at håndtere den på er kimen til positiv forandring. I har allerede taget det første, vigtige skridt for at finde fælles grund: En dygtig parterapeut.

Et rigtig vigtigt råd er altid at forstå, at modgang er indbygget i tilværelsen. Derfor lover vi netop hinanden at støtte og lytte i medgang som modgang. Og når modgangen rammer, er kunsten at finde hinanden igen. I kan klare det. Med lidt kvalificeret vejledning.