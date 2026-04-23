Jeg husker den aften, jeg startede første afsnit. Jeg troede, jeg ville se lidt fjernsyn og gå tidligt i seng. Tre episoder senere sad jeg stadig i mørket og stirrede ind i skærmen. Ikke fordi handlingen var uventet. Men fordi noget ved den ramte mig på en måde, jeg ikke havde forberedt mig på. House of Cards er ikke en serie, du bare ser. Det er en serie, der ser tilbage på dig – og smiler koldt mens den gør det.

Hvordan føltes House of Cards?

Der er serier, der underholder dig. Og så er der serier, der forstyrrer dig. House of Cards er den anden slags.

Fra første scene vidste jeg, at denne Netflix-serie ville kræve noget af mig. Kevin Spacey som Frank Underwood er en mand, der elsker magt mere end noget andet menneske nogensinde har elsket noget. Han er ikke sympatisk. Han er ikke varm. Og alligevel sad jeg og fulgte ham – sæson efter sæson – med en blanding af fascination og uro, som jeg ikke helt kan forklare.

Det er den slags drama, der ikke giver dig ro. Den er ikke behagelig. Men den er ægte på sin egen mørke måde. Jeg mærkede den.

Washington. Kongres. Det Hvide Hus. Politik som et skakspil, hvor menneskene er brikkerne. Og midt i det hele: to mennesker, hvis forhold til hinanden er det mest komplekse og foruroligende kærlighedsportræt, jeg har set i en amerikansk tv-serie.

Relationer og kemi – Føles det ægte?

Frank og Claire Underwood. Det er her, serien virkelig rammer mig.

Robin Wright som Claire Underwood er noget særligt. Hun er kold, præcis og kontrolleret – men der er øjeblikke, hvor noget andet skinner igennem. Noget sårbart. Noget hun aldrig ville indrømme. Og det er de øjeblikke, der gør hende menneskelig for mig.

Forholdet mellem Frank og Claire er ikke romantik i traditionel forstand. Det er et partnerskab. Et magtforhold. En stiltiende aftale om at erobre verden sammen – uanset hvad det koster. Og det føles ægte. Ikke fordi det er smukt, men fordi det er konsekvent. De to skuespillere har en kemi, der er svær at se bort fra.

Michael Kelly som Doug Stamper – Franks loyale rådgiver og skygge – er en karakter, der også satte sig fast i mig. Hans loyalitet er næsten religiøs. Hans ofre er stille og store. Og det gør ham til en af de mest tragiske figurer i serien.

Kate Mara som den unge journalist Zoe Barnes bringer en anden energi ind – en desperation efter sandhed i en verden, der kun belønner løgn. Corey Stoll som den sårbare politiker Peter Russo er en karakter, der ramte mig hårdere end forventet. Hans kamp føles menneskelig på en måde, resten af serien sjældent tillader sig.

Og så er der Mahershala Ali som Remy Danton – en mand, der kender prisen for alt og værdien af ingenting. Og Lars Mikkelsen, der i en af sæsonerne bringer en europæisk kulde og skarphed med sig, som en dansk seer naturligvis lægger ekstra mærke til. Han er fremragende.

De øjeblikke der blev hos mig

Det er ikke de store politiske manøvrer, jeg husker bedst.

Det er de små ting.

Et blik på tværs af et rum. En pause i en sætning, der siger mere end ordene. Et øjeblik, hvor Frank kigger direkte i kameraet og taler til mig – og jeg pludselig føler mig medskyldig i noget, jeg ikke har gjort.

Det er de øjeblikke, hvor Claire siger ét ord for lidt – og det ene manglende ord fylder hele scenen.

Det er Doug Stampers ansigt, når han laver noget han ved er forkert, og gør det alligevel. Fordi loyalitet er hans eneste religion.

Serien er skabt med Beau Willimon som showrunner og David Fincher som en af de første instruktører – og der er en præcision i den måde, stemningen bygges op, som man mærker uden at tænke over det. Washington føles aldrig som en by. Det føles som et slagmark, hvor alle allerede har mistet noget.

Det føltes ægte.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil ikke lyve.

Der er sæsoner, der taber mig lidt. Når intrigerne bliver meget komplekse og de menneskelige relationer drukner i politisk manøvrering, mister jeg forbindelsen til karaktererne. Og det er præcis, når jeg har brug for at føle noget, at serien til tider vælger at tænke i stedet.

Den sjette og sidste sæson – hvor Kevin Spacey ikke længere er med efter de bekendte omstændigheder, og Robin Wright bærer serien alene – er interessant. Men den mangler noget. Et modspil. En balance. Claire alene er stærk, men Frank og Claire sammen var det, der gjorde serien til noget særligt. Den tomhed mærkede jeg.

Og Frank Underwood er ikke en karakter, man holder af. Det er meningen. Men der er episoder, hvor hans kynisme bliver så total, at jeg følte mig afskåret fra historien. Ikke rørt. Bare observerende.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Jeg sad stille lidt for længe bagefter. Ikke fordi det var behageligt – det var det slet ikke. Men fordi Frank og Claire Underwood satte sig fast i mig på en måde, jeg ikke havde forventet. Der er noget ved at se magtbegær portrætteret så koldt og konsekvent, der får en til at tænke på, hvad man selv ville ofre. Og det spørgsmål forsvandt ikke, da rulleteksterne begyndte.

Medvirkende i House of Cards Her er et overblik over nogle af de vigtigste skuespillere i House of Cards og de roller, de spiller: Skuespiller Rolle Note Kevin Spacey Frank Underwood Føles ægte – ubehageligt ægte Robin Wright Claire Underwood Stærk og sårbar på samme tid Michael Kelly Doug Stamper Stille og tragisk – rammer dybt Kate Mara Zoe Barnes Bringer menneskelig desperation ind Corey Stoll Peter Russo Den mest sårbare karakter i serien Mahershala Ali Remy Danton Kølig, præcis – mangler ingen ting Lars Mikkelsen Viktor Petrov Europæisk skarphed – imponerende tilstedeværelse

Hvorfor House of Cards stadig føles relevant i dag

Serien handler om politik. Men egentlig handler den om noget meget mere universelt: hvad vi er villige til at gøre for at få det, vi vil have.

Magtspil. Intriger. Kompromiser, der tager lidt mere af os hver gang. Frank Underwood er ikke en præsident, vi ønsker os. Han er en præsident, vi frygter, fordi vi kan se dele af menneskelig adfærd i ham – forstørret til det absurde, men aldrig helt umuligt.

I en tid, hvor vi ser politik udspille sig i realtid på skærme og sociale medier, føles House of Cards ikke gammeldags. Den føles som en advarsel, vi har hørt før – og glemt igen.

Demokrat. Republikaner. Det Hvide Hus. Kongres. Disse ord bærer en anden vægt nu end da serien startede i 2013. Og det gør den ikke mindre relevant. Den gør den mere.

Den amerikanske tv-serie har vundet Emmy og Golden Globe, og det er fortjent – ikke fordi den er behagelig, men fordi den er modig nok til at vise os noget sandt om magt og mennesker.

Afslutning – Fordi nogle serier sætter sig fast

Jeg tror, grunden til at House of Cards stadig sidder i mig, er at den aldrig prøvede at gøre mig glad. Den prøvede at gøre mig klogere. Eller måske bare mere opmærksom. På hvad magt gør ved mennesker. På hvad ambitioner koster. På hvad et ægteskab kan blive, når kærlighed er et redskab og ikke et mål.

Det er ikke en serie, jeg vil anbefale til alle. Den er hård. Den er kold. Den giver dig ikke varme.

Men den giver dig noget andet – den giver dig et spejl. Og spejlet smiler ikke tilbage.

Den blev hos mig.

FAQ – Medvirkende i House of Cards Hvem spiller hovedrollen i House of Cards? Kevin Spacey spiller Frank Underwood – en kynisk og magtbegærlig politiker, der manipulerer sig vej til toppen af amerikansk politik. Robin Wright spiller hans hustru Claire Underwood, som er hans lige i både intelligens og ambition. Er der danske skuespillere med i House of Cards? Ja! Lars Mikkelsen har en markant rolle i serien som den russiske præsident Viktor Petrov. Han leverer en stærk og kølig præstation, der bestemt er bemærkelsesværdig. Hvor mange sæsoner har House of Cards? Den amerikanske Netflix-serie har i alt seks sæsoner. De første fem sæsoner følger Frank Underwood, mens den sjette og sidste sæson fokuserer på Claire Underwood. Hvor kan jeg se House of Cards? House of Cards er tilgængelig på Netflix og Prime Video i Danmark. Tjek altid aktuel tilgængelighed, da streamingtjenester løbende opdaterer deres katalog. Er House of Cards værd at se? Hvis du er til drama med komplekse karakterer, politiske intriger og et portræt af magt og menneskelige relationer, der ikke skyr det mørke – ja, absolut. Det er en af de mest vedholdende Netflix-serier, jeg har set. Hvem er de vigtigste skuespillere i House of Cards udover Kevin Spacey? Udover Kevin Spacey og Robin Wright er Michael Kelly som Doug Stamper, Kate Mara som Zoe Barnes, Corey Stoll som Peter Russo, Mahershala Ali som Remy Danton og Lars Mikkelsen som Viktor Petrov blandt de mest markante medvirkende i House of Cards.

Skrevet af Sofie Hjerte – for dem, der vil vide, om en serie rammer noget rigtigt.