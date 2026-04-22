Jeg satte mig ned med Fool Me Once en rolig aften, fordi jeg havde brug for noget, der ville holde mig fast. Noget, der ikke bare kørte i baggrunden mens jeg scrollede. Og den leverede. Faktisk lidt mere end jeg havde regnet med.

Fool Me Once er en britisk Netflix-miniserie fra 2024, baseret på Harlan Cobens roman af samme navn. Den handler om Maya Stern, en tidligere militærpilot, der mister sin mand Joe Burkett – og som kort efter tror, hun ser ham levende på et babykamera i hjemmet. Derfra ruller en lavine af hemmeligheder, løgne og smerte, der ikke stopper, før alt er vendt på hovedet.

Hvis du leder efter en serie, der rammer dig i maven og ikke giver dig ro til at gå fra skærmen – så er de medvirkende i Fool Me Once og selve serien et rigtig godt sted at starte.

Hvordan føltes Fool Me Once?

Der er noget ved denne serie, der sætter sig i kroppen. Ikke på den vilde, kaotiske måde. Mere som en langsom kuldegysning, der starter i ryggen og bare bliver siddende.

Fool Me Once er ikke en serie, der råber. Den hvísker. Og det er præcis derfor, den virker.

Jeg fulgte Maya Stern gennem sorg, tvivl og en voksende fornemmelse af, at ingen omkring hende er, hvem de udgiver sig for at være. Og jeg troede på hende. Selv når jeg ikke vidste, om jeg skulle. Den følelse – at sidde med en karakter og ikke vide, om hun er offer eller gerningsmand – er ubehagelig på den bedste måde.

Serien er en dramathriller, og den holder styr på sine kort. Den giver ikke for meget for tidligt. Den lader dig sidde med uroen.

Jeg mærkede den.

Læs også artiklen medvirkende i The Resident

Relationer og kemi

Det er her, Michelle Keegan virkelig bærer serien. Hendes Maya Stern er en kvinde, der er brudt ned i kanten – men hun holder den op med begge hænder. Der er en tilbageholdenhed i hende, en indre kamp, som Keegan spiller med en ro, jeg ikke forventede. Det føles ægte.

Richard Armitage spiller Joe Burkett, Mayas afdøde – eller måske ikke så afdøde – mand. Og selvom hans rolle delvist udfolder sig i tilbageblik, er kemien mellem ham og Keegan til stede. Der er noget varmt og samtidig farligt i forholdet imellem dem. Man forstår godt, at Maya ikke kan slippe det.

Adeel Akhtar spiller DS Sami Kierce, efterforskeren der kredser om Maya. Han er ikke den traditionelle antagonist. Han er bare en mand, der gør sit job – og den ambivalens gør ham interessant. Jeg kunne ikke rigtig bestemme mig for, om jeg ville have ham tættere på eller langt væk.

Og så er der Joanna Lumley som Judith Burkett, Joes mor. Hun er kold, kontrolleret og har noget bag øjnene, som man ikke kan se til bunds i. Lumley behøver ikke mange ord. Hendes tilstedeværelse er nok.

Karaktererne fungerer godt sammen – ikke fordi de er varme og kærlige, men fordi de alle skjuler noget. Og det giver et broderskab i løgnen, som er svært at se sig fri af.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et øjeblik tidligt i serien, hvor Maya sidder og stirrer på babykameraet. Ingen musik. Ingen dramatisk klipning. Bare hendes ansigt og den skærm. Og den scene siger mere end fem minutters dialog kunne have gjort.

Det er de øjeblikke, Fool Me Once er bedst til. De stille sekunder, hvor intet sker – men alt føles forkert.

Jeg tænkte også meget på, hvad det vil sige at sørge over nogen, du måske aldrig kendte rigtigt. Maya bærer sin sorg som en kappe, der sidder for stramt. Og det ramte mig. Ikke fordi jeg har prøvet det samme – men fordi Harlan Cobens univers og de medvirkende i Fool Me Once formår at gøre det universelt.

Det er den slags historier, der minder en om, at kærlighed og bedrag tit lever side om side.

Læs også artiklen medvirkende i The Lincoln Lawyer

Det der ikke helt ramte

Jeg vil ikke lade som om, Fool Me Once er fejlfri. Der er øjeblikke, hvor plottet strækker sig lidt langt. Hvor man sidder og tænker – okay, nu er det blevet en anelse for meget.

Harlan Cobens historier har en tendens til at stable afsløringer oven på afsløringer. Og ind imellem mistede jeg lidt fodfæste i hvem, der vidste hvad og hvornår. Ikke nok til at jeg stoppede med at se. Men nok til at jeg måtte trække vejret et sekund og samle trådene.

Og nogle af bikaraktererne forbliver lidt flade. De eksisterer for at flytte historien fremad – men jeg kom ikke rigtig til at holde af dem eller bekymre mig om dem. Det er skam, for serien har ellers et stærkt ensemble.

Men det er blid kritik. Serien bæres af sit hjerte, og det slår stabilt.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Jeg sad stille lidt for længe bagefter. Ikke fordi alt var perfekt, men fordi Maya Sterns sorg og forvirring føltes ægte på en måde, jeg ikke kunne ryste af mig. Der er noget ved Fool Me Once, der sætter sig – en uro, en tristhed, et spørgsmål om hvem man egentlig kan stole på. Den slags serier rydder ikke bare ud af tankerne, når man lukker Netflix.

Medvirkende i Fool Me Once – Rolleliste Her er de vigtigste skuespillere i Fool Me Once og deres roller: Skuespiller Rolle Note Michelle Keegan Maya Stern Bærer serien – føles ægte og stærk Richard Armitage Joe Burkett Varm og farlig på én gang Adeel Akhtar DS Sami Kierce Ambivalent og troværdig Joanna Lumley Judith Burkett Kold tilstedeværelse der sidder fast Dino Fetscher Shane Loyal, men med skjulte lag Emmett J. Scanlan Eddie Walker Urolig energi, rammer ikke helt Hattie Morahan Claire Burkett Tilbagetrukket, men med dybde Daniel Burt Andrew Burkett Ung, men bærer sin del fint Cavan Clerkin Neil Mangler en smule plads i historien Medvirkende i Fool Me Once er et stærkt ensemble, selvom ikke alle karakterer får den tid, de fortjener.

Hvorfor Fool Me Once stadig føles relevant i dag

Vi lever i en tid, hvor vi konstant spørger os selv: hvem er den person, jeg tror, jeg kender? Sociale medier, dating apps, politiske løgne – vi er omgivet af overflader, der skjuler noget andet underneath.

Fool Me Once taler direkte ind i det. Hvad gør du, når den person, du elskede mest, viser sig at have et liv, du ikke vidste noget om? Hvad gør det ved din sorg? Kan man savne nogen, man ikke kendte?

Det er store spørgsmål pakket ind i en krimiserie. Og det er netop det, der gør Harlan Cobens univers så svært at ignorere. Han bruger mysteriet som en vej ind til noget meget mere personligt.

Fool Me Once som Netflix-serie i 2024 rammer et publikum, der er træt af at blive snydt – af nyheder, af mennesker, af systemer. Og den giver ikke et nemt svar. Den siger bare: det her er virkelighed for nogen. Og det gør ondt.

Det er den slags historier, vi har brug for. Ikke for at blive trøstet – men for at føle, vi ikke er alene i uroen.

Læs også artiklen medvirkende i The Blacklist

Afslutning

Jeg tænker stadig på Maya. På babykameraet. På Judith Burketts kolde blik. På den langsomme erkendelse af, at kærlighed og hemmeligheder kan vokse op i samme jord.

Fool Me Once er ikke en serie, jeg vil anbefale, hvis du søger varme og tryghed. Men hvis du vil mærke noget – hvis du vil sidde med en kvinde, der kæmper for sandheden, selv når den gør ondt – så er den rigtige.

Skuespillerne i Fool Me Once giver noget ægte. Michelle Keegan løfter hver scene, hun er i. Og Harlan Cobens plot giver ikke slip, selv ikke når det strækker sig lidt.

Den blev hos mig.

FAQ – Medvirkende i Fool Me Once og alt det, du vil vide Hvem spiller hovedrollen i Fool Me Once? Michelle Keegan spiller Maya Stern – den centrale karakter i serien. Hun er en tidligere militærpilot, der tror, hun ser sin afdøde mand på et babykamera. Hvem er de vigtigste medvirkende i Fool Me Once? De primære skuespillere i Fool Me Once er Michelle Keegan, Richard Armitage, Adeel Akhtar og Joanna Lumley. De fire bærer serien fra start til slut. Er Fool Me Once baseret på en bog? Ja. Serien er baseret på Harlan Cobens roman af samme navn. Coben er kendt for mange succesfulde Netflix-serier, der bygger på hans thrillere. Hvor kan jeg se Fool Me Once? Fool Me Once er tilgængelig på Netflix. Serien har premiere i 2024 og består af flere episoder som en samlet miniserie. Er Fool Me Once værd at se? Ja, hvis du kan lide dramathriller med stærke karakterer og et plot, der holder dig fast. Michelle Keegan og de øvrige Fool Me Once-skuespillere leverer en overbevisende og følelsesmæssig stærk serie. Hvem instruerede Fool Me Once? Serien er en britisk BBC-produktion skabt til Netflix og baseret på Harlan Cobens roman. Den har fået positiv modtagelse for sit cast og sin stemning.

Skrevet af Sofie Hjerte – for dem, der ser serier med hjertet først