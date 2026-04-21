Jeg sætter mig ikke ned med en julefilm for at blive overrasket. Jeg sætter mig ned for at få lov til at føle noget varmt og sikkert – som et tæppe man kender. Men Our Little Secret gav mig faktisk lidt mere end det. Ikke dramatisk mere. Men nok til at jeg sad og smilede lidt længere end forventet, efter rulleteksterne rullede.

Det er en Netflix julefilm fra 2024, instrueret af Stephen Herek, og med Lindsay Lohan i hovedrollen. Og ja – det lyder måske som en helt almindelig romcom til julehøjtiden. Men der er noget ved den her, som fungerer bedre end det plejer.

Hvis du overvejer at se den, og du spørger dig selv: “Vil den her film få mig til at føle noget?” – så er svaret: sandsynligvis ja, hvis du er til det bløde og det varme.

Hvordan føltes Our Little Secret?

Første gang jeg hørte filmens plot, tænkte jeg: okay, det her har jeg set før. To ekskærester opdager, at de begge er ved at møde hinandens nye families julefest – og at de altså kender hinanden. Det er en klassisk romcom-præmis, og den skjuler det heller ikke.

Men det, der overraskede mig, var, at filmen ikke forsøger at være mere end den er. Den er ikke dyb. Den er ikke kompleks. Den er bare… hyggelig og oprigtig. Og i 2024, hvor alt føles lidt for meget, var det faktisk en lettelse.

Jeg mærkede den. Ikke voldsomt. Men den var der.

Den holder en i hånden fra start til slut, og selv om man kan forudsige næsten alt – så gider man alligevel ikke slippe.

Relationer og kemi – føles det ægte?

De medvirkende i Our Little Secret er det, der bærer filmen. Lindsay Lohan spiller Avery, og Ian Harding spiller Cameron – og de to har en kemi, der faktisk fungerer. Det er ikke den store gnist-på-skærmen-kemi. Det er mere den rolige, lidt akavet-men-søde slags. Den type kemi, der minder mere om rigtigt liv end Hollywood.

Og det er præcis det, der gør det troværdigt.

Kristin Chenoweth er med i en birolle, og hun tager sin del af scenerummet med overskud. Hun er den slags skuespiller, der lyser op i hvad end hun er med i – og her er hun både sjov og varm på samme tid.

Rollerne er ikke overraskende skrevet. Men de medvirkende i Our Little Secret gør dem levende alligevel. Det er ikke nogen let opgave i en julefilm, hvor alt er lidt forudsigeligt. Men de lykkes.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et par scener, der sætter sig fast. Ikke de store, dramatiske øjeblikke – men de små. Et blik. En pause. Et øjeblik, hvor ingen siger noget, men man ved præcis hvad der tænkes.

Det er i de øjeblikke, at Our Little Secret faktisk er noget særligt. Når filmen stopper op og lader karaktererne bare være – frem for at jagte det næste plot-punkt.

Julehøjtiden er brugt som ramme på en måde, der føles hyggeligt frem for forceret. Det er ikke jul for julens skyld. Det er jul fordi det skaber de rette betingelser for, at mennesker bliver sårbare over for hinanden. Og det forstår filmen.

Jeg sad lidt stille bagefter. Ikke fordi alt var perfekt – men fordi noget føltes ægte.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil ikke lade som om, det hele var fejlfrit.

Der er øjeblikke, hvor filmen vælger den nemme vej, når den godt kunne have valgt den rigtige. Biveje i historien, der åbnes og lukkes for hurtigt. Karakterer, der fortjener mere plads – men som filmens plot ikke rigtig giver dem.

Jon Rudnitsky og Judy Reyes er begge med i filmen, og de bidrager med noget hyggeligt til dynamikken. Men jeg ville gerne have lært dem bedre at kende. De forsvinder lidt i mængden, selv om de har potentiale.

Og nogle gange er dialogen lidt… for glat. For perfekt. Som om ingen rigtig taler sådan, men filmen vil have os til at tro, de gør.

Det er blid kritik. Men det er der.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg var klar til at glemme den allerede næste dag. Men det gjorde jeg ikke helt. Noget ved Lindsay Lohans måde at spille Avery på – lidt sårbar, lidt stædig – blev hængende. Og den hyggelige julefølelse sad stadig i kroppen, da jeg gik i seng. Det er ikke en film, der ryster noget i en. Men den efterlader en lidt varmere end før. Og det er faktisk mere end nok til en novemberaften med Netflix.

Medvirkende i Our Little Secret Skuespiller Rolle Note Lindsay Lohan Avery Bærer filmen med sårbar charme – føles ægte Ian Harding Cameron Rolig og tilbageholdt kemi – fungerer fint Kristin Chenoweth Birolle Lyser op i alle scener hun er i – en fornøjelse Jon Rudnitsky Birolle Hyggelig tilstedeværelse, men mangler plads Judy Reyes Birolle Varm energi – fortjener mere skærmtid Tim Boswell Birolle Solid supporting cast – mærkes når han er der

Hvorfor Our Little Secret stadig føles relevant i dag

Der er noget ved filmens præmis, der rammer noget meget menneskeligt. Vi har alle en ekskæreste. Vi har alle prøvet at møde den fortid igen på det mest ubelejlige tidspunkt. Og vi har alle stået med spørgsmålet: var det virkelig slut? Eller var det bare timing?

I 2024, hvor dating er apps og algoritmer og uendelige muligheder, er der noget befriende ved en film, der insisterer på, at nogle ting bare er uafsluttede. At hjertet har sin egen timing. At julehøjtiden har en måde at bringe ting til overfladen, som resten af året måske har gemt væk.

Our Little Secret er ikke en feministisk erklæring eller en samfundskritik. Den er en romantisk komedie, der siger: nogle gange er den person du elskede, stadig den person du elsker. Og det budskab er lige så relevant nu som nogensinde.

Afslutning

Jeg tror ikke, at Our Little Secret bliver husket som den bedste julefilm nogensinde. Men jeg tror, den bliver husket som én af de gode. Den slags film man sætter på igen næste december, fordi man ved præcis hvad man får – og fordi det er akkurat det, man har brug for.

De medvirkende i Our Little Secret leverer noget ægte og varmt. Og Stephen Herek har instrueret en film, der forstår sit eget formål. Den vil ikke revolutionere genren. Den vil bare gøre dig glad.

Og det lykkedes.

Det føltes ægte.