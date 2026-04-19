Jeg husker tydeligt den første gang, jeg satte mig ned med Pulp Fiction. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg gik ind til. Jeg troede måske, det var en af de film, man ser fordi man bør – fordi alle andre har set den, fordi den står på lister, fordi nogen engang har sagt, at den er vigtig.

Jeg tog fejl.

Det er ikke en film, du ser af pligt. Det er en film, der sætter sig i dig, stille og roligt, og bliver der. Medvirkende i Pulp Fiction bærer historien med en energi, der føles helt usædvanlig – og det er netop dét, jeg vil prøve at fortælle dig om her.

Hvordan føltes Pulp Fiction?

Den er ikke nem. Den er ikke blid. Den er heller ikke en film, du kan halvt følge med i, mens du scroller på telefonen.

Men den rammer.

Jeg sad klistret fast fra første scene. Ikke fordi der sker noget overvældende med det samme – men fordi der er noget i stemningen, noget i sproget, noget i måden menneskene taler til hinanden på, der føles levende på en måde, som meget få film formår.

Det er en film om kriminelle, om valg, om tilfældigheder og skæbne. Men det er også en film om mennesker, der prøver at finde ud af, hvem de er – og det rammer mig langt dybere end jeg forventede.

Jeg mærkede den.

Relationer og kemi – føles det ægte?

Det gør det. Og det er måske det mest overraskende af det hele.

John Travolta som Vincent Vega og Samuel L. Jackson som Jules Winnfield har en kemi, der er svær at sætte ord på. De er kolleger, de er nærmest venner – og alligevel er der altid en spænding imellem dem. Deres samtaler føles ikke skrevet. De føles talt. Som om de to mænd har kendt hinanden i årevis, og vi bare er tilfældigvis til stede.

Og så er der scenen med Uma Thurman som Mia Wallace og Travolta. Den dans. Den er ikke romantisk på den måde, vi kender fra andre film – men der er noget mellem dem. En lethed, en sårbarhed, en uudtalt nysgerrighed. Det er ikke kærlighed. Men det er noget. Og det føltes ægte.

Bruce Willis som Butch Coolidge bringer en helt anden energi. Han er hård udenpå, men der er et lille, stille hjerte et sted derinde. Hans scener med Maria de Medeiros som Fabienne er nogle af de mest menneskelige i hele filmen – to mennesker der elsker hinanden på en lidt kikset, lidt ufuldkommen måde. Og netop det gør dem virkelige.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er så mange.

Den samtale om fodmassage. Den lyder absurd på papiret. Men i filmen er den vigtig – fordi det er to mennesker, der prøver at forstå grænser, regler og sig selv.

Danscenen. Uma Thurman i den hvide skjorte. Travolta med det lidt tøvende smil. Det er et øjeblik, der ikke behøver at betyde noget stort – og alligevel siger det alt.

Jules’ monolog. Jeg sidder ikke og analyserer ord, men jeg mærker dem. Der er noget i Samuel L. Jacksons øjne i de øjeblikke, der er umuligt at ignorere.

Og Butch, der vender tilbage. Ikke fordi han er helten. Men fordi han er et menneske – og mennesker kan overraske dig.

Den blev hos mig.

Det der ikke helt ramte

Jeg skal være ærlig.

Der er øjeblikke, hvor filmens tempo og fragmenterede struktur skubber mig lidt ud. Jeg er til historier, der lader mig lande ét sted og blive der et stykke tid. Pulp Fiction giver mig ikke altid den ro. Den hopper, den springer, den forventer, at jeg følger med uden at klamre mig til noget fast.

Det er ikke en svaghed i filmen. Det er snarere et spørgsmål om temperament. Hvis du, ligesom mig, indimellem savner den stille, lange scene – den der bare lader en relation udfolde sig uden at skynde sig videre – så kan du måske mærke det samme lille savn.

Men det er bittesmå forbehold overfor noget, der som helhed er enestående.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Jeg sad stille lidt for længe bagefter. Ikke fordi det var behageligt – men fordi det satte sig fast. Medvirkende i Pulp Fiction giver os karakterer, der ikke er gode, ikke er onde, men er menneskelige på en måde, der gør ondt og begejstrer på samme tid. Jeg gik ikke forventende stort. Jeg gik med noget ægte.

Medvirkende i Pulp Fiction Skuespiller Rolle Note John Travolta Vincent Vega Overraskende varm og sårbar – føles ægte Samuel L. Jackson Jules Winnfield Magnetisk nærvær, rammer hver gang Uma Thurman Mia Wallace Mystisk og menneskelig på samme tid – uforglemmelig Bruce Willis Butch Coolidge Hård overflade, blødt hjerte – troværdig Harvey Keitel Winston Wolfe Kort men markant – efterlader et tydeligt indtryk Tim Roth Pumpkin (Ringo) Nervøs energi der sidder fast Amanda Plummer Honey Bunny (Yolanda) Rå og reel – ingen falsk kant Maria de Medeiros Fabienne Varm og menneskelig – et af filmens stille højdepunkter Ving Rhames Marsellus Wallace Tung autoritet – man mærker ham, selv når han ikke siger noget Eric Stoltz Lance Underlig og sjov – føles naturlig i sin verden Rosanna Arquette Jody Kort rolle, men efterlader et tydeligt billede Christopher Walken Kaptajn Koons Én scene – og alligevel umulig at glemme

Hvorfor Pulp Fiction stadig føles relevant i dag

Fordi den handler om valg.

Om de øjeblikke, hvor du enten gør det rigtige eller ikke gør det. Om skyld og om tilfældighedernes magt over vores liv. Om hvad der sker, når to mennesker mødes – og ingen af dem rigtig ved, hvad de vil med det.

Vi kender stadig den følelse. Vi kender stadig den slags samtaler, der siger noget andet end ordene. Vi kender stadig det øjeblik, hvor tingene kunne gå den ene eller den anden vej.

Medvirkende i Pulp Fiction formår noget sjældent: de giver os skurker, vi forstår. Ikke fordi vi godkender dem, men fordi vi kan se os selv i dem – i de øjeblikke, de er bange, i tvivl, eller bare prøver at komme hjem.

Det er ikke politisk relevant. Det er menneskeligt relevant.

Og det er mere tidløst end nogen tendens.

Afslutning

Jeg tror ikke, man ser Pulp Fiction én gang og er færdig med den.

Jeg tror, den er en af de film, der åbner sig lidt mere for dig, hver gang du vender tilbage. Ikke fordi du forstår den bedre – men fordi du er et andet sted i livet, og pludselig rammer en anden scene, et andet ansigt, et andet ord.

Skuespillerne i Pulp Fiction giver os ikke perfekte mennesker. De giver os rigtige mennesker. Og det er sjældent nok til at bære en hel film.

Her bærer det mere end det.

Det føltes ægte.

FAQ – Medvirkende i Pulp Fiction Hvem er de vigtigste skuespillere i Pulp Fiction? De centrale skuespillere i Pulp Fiction er John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman og Bruce Willis. De bærer historien med en kemi og et nærvær, der er svært at glemme. Hvad spiller John Travolta i Pulp Fiction? John Travolta spiller Vincent Vega – en lejesoldat med et lidt sløvt blik på verden, men med overraskende meget menneske bag facaden. Er medvirkende i Pulp Fiction med til at gøre den værd at se? Absolut. Pulp Fiction er i høj grad en skuespillerfilm. Uden den kemi og troværdighed, som skuespillerne i Pulp Fiction bringer, ville historien ikke sidde fast på samme måde. Hvad handler Pulp Fiction om? Den følger flere sammenvævede historier i Los Angeles’ kriminelle underverden – med lejemordere, en bokser og tilfældighedernes store rolle i menneskers liv. Det er kaotisk og præcist på samme tid. Er Pulp Fiction hård at se? Den kan godt være intens. Der er vold og mørke toner. Men det er aldrig tomt – det tjener altid noget menneskeligt. Hvor kan jeg se Pulp Fiction? Pulp Fiction kan ses på Netflix og er tilgængelig via flere danske streamingtjenester og digitale udlejningstjenester. Tjek altid aktuel tilgængelighed, da det kan variere.

Sofie Hjerte skriver om film og serier med følelsen først. Ikke for at fortælle dig, hvad du skal mene – men for at hjælpe dig med at mærke, om det her er noget for dig.