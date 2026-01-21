Der er et øjeblik i Hotel Portofino, hvor sollyset falder skrått gennem persiennerne og tegner striber på Natascha McElhones ansigt. Hun står stille, næsten ubevægelig, men alligevel formidler hver muskel i kinden en stille trods. Det er sådan, store præstationer føles – uanstrengte, men fuldstændigt præsente. Og det er præcis, hvad de medvirkende i Hotel Portofino leverer: en sammensætning af spillestil, timing og tålmodighed, der får 1920’ernes italienske riviera til at føles som et sted, vi kender, og mennesker, vi forstår. Denne artikel er en hyldest til dem, der bærer fortællingen – både hovedroller og biroller – og til de kreative kræfter, der har formet serien med kærlighed til detaljen.

Læs også artiklen om live streaming på Eurosport.

Hvem bærer fortællingen? Hovedroller og de kreative kræfter bag Hotel Portofino

I centrum af Hotel Portofino står Natascha McElhone som Bella Ainsworth, hotellets sjæl og visionary. McElhone, kendt for sin rå elegance i Californication og The Truman Show, bringer en kombination af styrke og sårbarhed, som ifølge baggrundsanalysen er seriens hjerte. Ved hendes side finder vi Mark Umbers som Cecil Ainsworth, manden med hemmeligheder og utilfredsstillede ambitioner. Umbers, tidligere set i Home Fires og Mistresses, leverer en præstation fuld af underspil og kontrolleret spænding.

Adam James indtager rollen som den manipulerende og farlige Lord Tennyson-Layne, en figur der både charmerer og skræmmer. James, hvis cv inkluderer Doctor Foster og Vigil, er en mester i at spille mænd, hvis høflighed skjuler brutalitet. Endelig skal Anna Chancellor fremhæves som Lady Latchmere, en birol der udvides til noget mere – en kvinde, der både observerer og deltager i det sociale spil.

Bag kameraet står Adam Wimpenny som instruktør og Matt Baker som producer (ifølge baggrundsanalysen). Wimpenny, der tidligere har arbejdet med Wanderlust og Grantchester, er kendt for sin følsomme håndtering af periodedrama og for at give skuespillere rum til at ånde. Castingvalget, som analysen fremhæver, var drevet af et ønske om at finde ansigter, der kunne bære både glamour og smerte – en balance, der kræver subtilitet.

Tabel: Hovedroller & nøglefolk

Navn Funktion/rolle i Hotel Portofino Kendt fra Signaturtræk iflg. analysen Natascha McElhone Bella Ainsworth (hovedrolle) Californication, The Truman Show Stille autoritet, kropslig præsens Mark Umbers Cecil Ainsworth Home Fires, Mistresses Underspillet intensitet, moralsk ambiguitet Adam James Lord Tennyson-Layne Doctor Foster, Vigil Charmerende ondskab, behersket trussel Anna Chancellor Lady Latchmere Four Weddings and a Funeral, The Hour Intelligent observation, skarp timing Adam Wimpenny Instruktør Wanderlust, Grantchester Rummelighed, sanselig fotografering Matt Baker Producer Sanditon, diverse BBC-produktioner Kvalitetsbevidst, autenticitet

Læs også artiklen om Viaplay streaming på Xbox One.

De oversete biroller, der får helheden til at synge

Når vi taler om medvirkende i Hotel Portofino, glemmer vi ofte, hvor meget de mindre roller betyder. Danielle Bux som Countess Albani bringer et strejf af mystik ind i hotellets sociale liv – hendes blotte tilstedeværelse i spisesal-scenen i episode tre skaber en spænding, der holder. Bux, tidligere model og skuespiller i britisk tv, har en næsten stum inderlighed, som analysen fremhæver som “uventet kraftfuld.”

Pasquale Esposito, der spiller hotellets lokale fixer Gianluca, giver hver lille replik en rytme, der er både komisk og menneskelig. I en scene, hvor han forsøger at forklare et logistisk problem til Bella, bruger han hænderne lige så meget som stemmen – det er ren fysisk fortælling. Esposito, ifølge analysen, blev castet for sin autenticitet: han taler italiensk som modersmål og bringer en kulturel præcision til serien, som mange periodedramaer savner.

Louisa Binder spiller Constance, Bellas datter, en figur fanget mellem forventning og frigørelse. Binders spil er subtilt og tilbagetrukket, men det er netop den kvalitet, der gør hendes eksplosive øjeblikke i episode fire så rystende. Som analysen noterer, er det “i Binders ansigt, vi ser 1920’ernes kvinders uformulerede oprør.”

Tabel: Birolle-spotlight

Skuespiller Figur Nøglescene Hvorfor det virker Tidligere nedslag Danielle Bux Countess Albani Spisesal, episode 3 Stille mystik, blik uden ord Absolutely Ascot, britisk realitytv Pasquale Esposito Gianluca Logistikscene, episode 2 Fysisk spillestil, komisk timing Operasanger, italienske indie-film Louisa Binder Constance Ainsworth Oprørscene, episode 4 Tilbageholdenhed brister i eksplosion Poldark, The Witcher Melissa Advani Claudia Køkkenscene, episode 1 Varm præsens, autentisk accent Britisk teater, mindre tv-roller Oliver Cunliffe Lucian Ainsworth Fordømmelsesscene, episode 5 Sårbar maskulinitet Pennyworth, Masters of the Air

Hotel Portofino Trailer

Instruktørens kærlige hånd: valg, rytme og blik på rollebesætningen

Adam Wimpenny arbejder med lys, som var det en karakter. I Hotel Portofino bruger han natursol konsekvent, lader kameraet dvæle ved flader og ansigter længere end konventionen dikterer. Ifølge analysen udtalte han i et interview: “Jeg ville have, at skuespillere skulle føle, at de var i Italien – ikke på et studie. Så vi skød mest på location, og vi ventede på det rette lys.” Den tålmodighed mærkes. Der er ingen hast, ingen desperation efter at clippe videre. Scenerne får lov at leve.

Wimpenys castingfilosofi, som analysen refererer til, var drevet af diversitet i alder og type. Han ville ikke have “kun unge, glatte ansigter”, men mennesker, der havde “levede liv i deres øjne.” Det ses i valget af Chancellor, McElhone og James – alle over 40, alle med et register, der kun kommer med erfaring.

Musikalsk understøttede komponisten Julian Nott (ifølge analysen) serien med en diskret, næsten impressionistisk score – klaver og strygere, der minder om tidlig Debussy. Nott, kendt for Wallace & Gromit, beviser her sit dramatiske spænd.

Mini-tabel: Instruktørens værktøjskasse

Element Tidligere værker I Hotel Portofino Hvilken følelse skaber det? Lys/fotografi Wanderlust, Grantchester Natursol, lange skygger, gylden time Nostalgi, intimitet, autenticitet Casting Prisoners’ Wives Mangfoldighed i alder, erfarne ansigter Troværdighed, emotionel dybde Musik (Ny samarbejde) Julian Nott – impressionistisk, piano Refleksion, indadvendthed Klipperytme Grantchester Langsom, hvilende Tid til at mærke, ikke kun se

Læs også artiklen om Christopher og ny single “CPH Girls”.

Hvor passer Hotel Portofino ind? Slægtskab og fornyelse i periodedramaet

Hotel Portofino er tydeligt i familie med Downton Abbey – begge udforsker klasseforskelle, sociale omvæltninger og familiedynamikker i mellemkrigstiden. Men hvor Downton oftest forbliver på britisk jord og i den aristokratiske boble, flytter Hotel Portofino scenen til Italien og integrerer internationale perspektiver, fascismens fremvækst og den kulturelle kollision mellem britisk stivhed og italiensk levendehed (ifølge analysen).

Serien deler også DNA med Indian Summers, et andet periodedrama om briterne i udlandet, men Hotel Portofino er mere optimistisk i tonen – mindre kolonial tristesse, mere håb om genopbygning.

I forhold til The Durrells har Hotel Portofino lignende sollys og sydeuropæisk charme, men en mørkere undertone: pengekrise, PTSD, skjulte lidenskaber. Analysen noterer, at “Portofino er Durrells med gæld og traumer.”

Sammenligningsmatrix

Parameter Hotel Portofino Downton Abbey Indian Summers Hvad skiller Hotel Portofino ud? Setting Italien, 1920’erne England, 1910–20’erne Indien, 1930’erne Kulturel sammensmeltning, fascineret af lys Tone Håbefuld, men realistisk Nostalgisk, romantisk Melankolsk, kritisk Balance mellem smerte og skønhed Klasseperspektiv Mobil, foranderlig Hierarkisk, stabil Kolonial magtdynamik Entrepreneurship, nye muligheder Visuel stil Sol, pasteller, lange shot Mørk, gotisk, pragtfuld Støvet, politisk Renhed, afskalning, naturlighed

Kulturhistorisk resonans: hvad rammer værket?

Hotel Portofino udsendes i en tid, hvor publikum sukker efter optimisme, men ikke naivitet. Covid-pandemiens efterdønninger, økonomisk usikkerhed og politisk uro gør, at vi søger fortællinger om genopbygning – ikke flugt, men rekonstruktion. Bellas hoteldrøm er præcis det: et forsøg på at skabe noget smukt midt i ruinerne af Første Verdenskrig.

Serien er også et studie i repræsentation. De medvirkende i Hotel Portofino inkluderer ikke kun hvide britiske aristokrater, men også italienske karakterer med egne stemmer, ligesom der behandles temaer som PTSD (Lucian), homoseksualitet (antydet i flere figurer, ifølge analysen) og kvinders økonomiske selvstændighed (Bella).

Distributionsmæssigt blev serien lanceret på Britbox i UK og PBS Masterpiece i USA (ifølge analysen) – et tegn på det amerikanske publikums vedvarende appetit på britisk periodedrama. Streamingplatformen gav serien mulighed for at bygge et loyalt publikum uden for klassisk lineær tv’s pres.

Tidslinje: Nøgledatoer (ifølg analysen)

2021 : Produktion påbegyndes på location i Kroatien (stod ind for Italien, grundet praktiske forhold)

: Produktion påbegyndes på location i Kroatien (stod ind for Italien, grundet praktiske forhold) Februar 2022 : Premiere på Britbox UK

: Premiere på Britbox UK Marts 2022 : Lancering på PBS Masterpiece (USA)

: Lancering på PBS Masterpiece (USA) Maj 2022 : Fornyet til sæson 2, på baggrund af seertal og kritik

: Fornyet til sæson 2, på baggrund af seertal og kritik 2023: Sæson 2 sendes, udvider universet og introducerer nye biroller

Modtagelse med hjertet: hvad sagde kritik og publikum?

Anmelderne roste især de medvirkende i Hotel Portofino for deres ensemblespil. The Guardian kaldte det “en visuel fest, båret af McElhones urokkelige performances” (ifølge analysen). Radio Times fremhævede “birolle-galleriet, som giver serien dybde uden melodrama.”

Publikum på Britbox gav serien høje karakterer, især for dens “afslappede tempo, der lader os ånde” og for “casting, der føles ægte – ikke bare pæne ansigter” (ifølge brugeranmeldelser citeret i analysen).

Dog var der også kritik: nogle mente, plottet i sæson 1 var forudsigeligt, og enkelte fandt, at serien rettede sig for meget mod et ældre, konservativt publikum (analysen refererer til en Variety-anmeldelse, der brugte udtrykket “koselig, men ikke dristig”). Alligevel blev konsensus, at håndværket – særligt instruktørens øje og rollebesætningen – var stærkt nok til at løfte materialet.

Hvad venter for de medvirkende?

Natascha McElhone fortsætter som producer på sæson 3 (ifølge analysen) – et tegn på, at hun ikke blot er ansat talent, men kreativ partner. Mark Umbers har siden optaget i The Diplomat (Netflix), mens Adam James er blevet fast inventar i britisk kvalitets-tv, senest i The Crown sæson 6.

Mindre kendte biroller som Louisa Binder og Oliver Cunliffe er begge blevet bookmarked af castingfolk; Binder er bekræftet i en kommende Apple TV+-serie (åbent tilgængelige kilder), og Cunliffe ventes i teatret på West End (analysen refererer til en lille note fra The Stage).

Anna Chancellor, evigt elskelig, har sagt i et interview (citeret i analysen): “Jeg vil gerne blive ved med at spille kvinder, der ved noget – ikke bare ser noget.” Det håb deles af mange, der har nydt hendes arbejde i Hotel Portofino.

Hvorfor vi bliver ved med at se: kærligheden til håndværket og de medvirkende i Hotel Portofino

Der er en scene nær slutningen af første sæson, hvor alle hotellets gæster og ansatte samles i haven ved solnedgang. Ingen taler. Bare ansigter i gyldent lys. Det er der, hele serien krystalliserer: I de medvirkende i Hotel Portofino ser vi ikke stjerner, der performer, men mennesker, der lever i fiktionens rum. Det er præcist det, der gør værket elskeligt – ikke plottwists eller dramabomber, men tålmodighed, præcision og kærlighed til det lille øjeblik.

Adam Wimpenys vision, støttet af en instruktør, der tør vente på lyset, en producer, der tør satse på erfarne skuespillere, og en ensemble af hovedroller og biroller, der hver især forstår, at mindre ofte er mere – det er opskriften. Hotel Portofino beviser, at periodedrama stadig kan forny sig, ikke ved at være højere, hurtigere, voldsomt, men ved at være menneskelig, nærværende og smuk.

Vi vender tilbage, fordi medvirkende i Hotel Portofino minder os om, hvorfor vi elsker film og tv: fordi vi i andres ansigter kan se os selv – og måske drømmen om en bedre, lysere verden.