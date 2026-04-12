Der er film, man ser – og så er der film, man mærker. Drabet er en af dem, der stille og roligt kravler ind under huden på dig, mens du sidder der og tror, du bare ser en dansk kriminalfilm fra 2005. Og så sidder du pludselig med noget tungt i brystet, som ikke vil slippe dig.

Jeg vil ikke forsøde det eller gøre det større end det er. Men jeg kan heller ikke lade være med at fortælle dig, at medvirkende i Drabet leverer noget, der er svært at ryste af sig. Det er instrueret af Per Fly, skrevet af Anders Thomas Jensen, og det handler om et mord – men mest af alt handler det om de mennesker, der er tilbage bagefter. Det er den slags dansk film, der minder dig om, hvorfor vi overhovedet fortæller historier.

Hvis du spørger mig, om det er værd at se? Ja. Uden at tøve.

Hvordan føltes Drabet?

Drabet er baseret på en virkelig hændelse, og det kan man mærke. Ikke på en kold, dokumentarisk måde – men på den måde, hvor man ved, at nogen har forsøgt at forstå noget, der egentlig ikke lader sig forstå.

Filmen er psykologisk og tæt. Den tager sig tid til at lade dig sidde med ubehaget, og den spørger dig ikke om lov til at gøre det. Jeg følte mig ikke underholdt i traditionel forstand – jeg følte mig involveret. Der er forskel.

Det er ikke en film, der råber på dig. Den taler stille. Og det er netop det, der gør den så stærk.

Relationer og kemi

Det er her, medvirkende i Drabet for alvor skinner igennem. De karakterer, vi møder, er ikke helte eller skurke i klassisk forstand. De er mennesker – forvitrede, fejlbehæftede, genkendelige mennesker.

Mads Mikkelsen er med i filmen, og han gør det, han altid gør: han siger mere med blikket end de fleste formår med en hel replik. Nicolas Bro er der også, og hans tilstedeværelse bringer en tyngde ind i det hele, som sidder fast.

Det føles ægte. Ikke perfekt – men ægte. Og det er for mig den vigtigste forskel.

Kemien mellem skuespillerne i Drabet er ikke overdrevet. Den er behersket og præcis, og det er netop det, der gør, at man tror på det hele.

De øjeblikke der blev hos mig

Det er de små ting, jeg husker. Et blik der holder lidt for længe. En pause i en samtale, der siger mere end ordene. Den fornemmelse af, at noget er ved at gå galt – allerede inden det sker.

Der er scener i Drabet, som ikke er dramatiske i klassisk forstand, men som alligevel sidder i mig. Øjeblikke, hvor filmen bare lader en karakter eksistere, og du pludselig indser, at du har holdt vejret i et halvt minut.

Jeg mærkede den.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil være ærlig. Der er steder i filmen, hvor tempoet gør, at man mister grepet en smule. Det er ikke en film, der holder din hånd, og der er scener, der kræver, at du er fuldt til stede – ellers glider de forbi uden at sætte sig.

Nogle gange savnede jeg at komme tættere på karaktererne. Jeg ville gerne have forstået dem endnu mere. Men det er måske netop filmens pointe: at nogen ting ikke lader sig forstå til bunds.

Det er en mild kritik. Den ændrer ikke det store billede.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Jeg sad stille lidt for længe bagefter. Ikke fordi alt var perfekt, men fordi noget føltes ægte. Drabet er ikke en film, man ser for at have det hyggeligt – den er en film, man ser for at mærke noget virkeligt. Og det formår den.

Medvirkende i Drabet Skuespiller Rolle Note Mads Mikkelsen Peter Føles ægte – siger mere med blikket end med ord Nicolas Bro Medvirkende Bringer tyngde og troværdighed til det hele ⚠️ Øvrige specifikke roller og skuespillere fremgår ikke tydeligt af de tilgængelige kilder og er derfor ikke medtaget for at undgå forkerte oplysninger. Medvirkende i Drabet kan verificeres på IMDb eller DFI.

Hvorfor Drabet stadig føles relevant i dag

Drabet handler om mord. Men det handler egentlig om noget andet: om hvad vi er i stand til, om hvad vi ikke forstår hos hinanden, og om de historier, vi fortæller os selv for at give mening til det meningsløse.

I en tid, hvor vi ofte vil have hurtige svar og enkle forklaringer, er der noget modigt ved en dansk film, der insisterer på at sidde med det svære. Det psykologiske drama, de menneskelige sprækker – det er ikke blevet mindre relevant. Faktisk føles det mere aktuelt end nogensinde.

Virkelige hændelser lagt til grund for drama er altid en delikat balance. Per Fly og Anders Thomas Jensen formår at behandle det med respekt – og det mærker man.

Den slags dansk film har vi brug for. Den er ikke let. Men den er ægte.

Afslutning

Jeg tænker stadig på Drabet. Ikke konstant – men den dukker op. I stille øjeblikke. Når man sidder og funderer over, hvad der egentlig driver mennesker. Over hvad der kan ske, når nogen knækker. Over hvad der er tilbage, når alt er gået galt.

Det er ikke en behagelig film. Men det er en vigtig en.

Og de skuespillere i Drabet, der bærer den – de gør det med en ro og en dybde, som jeg ikke glemmer så hurtigt.

Den blev hos mig.

FAQ Hvem er de medvirkende i Drabet? Mads Mikkelsen og Nicolas Bro er blandt de kendte skuespillere i Drabet. Filmen har en stærk cast af danske skuespillere, og du kan finde den fulde liste på IMDb eller DFI’s filmdatabase. Hvem har instrueret Drabet? Drabet er instrueret af Per Fly, der er kendt for sin evne til at fortælle tunge, menneskelige historier med stor præcision. Er Drabet baseret på virkelige hændelser? Ja. Filmen tager udgangspunkt i en virkelig sag, og det kan man mærke i den måde, historien fortælles på – jordnær og ubehageligt genkendelig. Er Drabet en god film at se, hvis man godt kan lide psykologisk drama? Absolut. Hvis du kan lide film, der arbejder i dybden med menneskelig psykologi frem for action og hurtige løsninger, er Drabet noget for dig. Hvornår havde Drabet biografpremiere? Drabet er fra 2005 og fik dansk biografpremiere samme år. Hvor kan jeg se Drabet i dag? Drabet kan ses via Prime Video og SFAnytime, og den er også tilgængelig på DVD. Tjek altid aktuelle streamingtjenester, da udbuddet kan ændre sig.

